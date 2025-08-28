Fastighetsförvaltare till Lansa Fastigheter - Region Syd
Fastighetsförvaltare till Lansa Fastigheter - Region Syd
Är du en person som uppskattar att arbeta brett med alla delar inom fastighetsförvaltning? Vill du bli en del av en engagerad organisation som befinner sig i stark tillväxt?
Då kan du vara den vi söker!
Lansa söker nu en fastighetsförvaltare som vill arbeta långsiktigt och hållbart med vårt fastighetsbestånd och bidra till att skapa trygghet och trivsel för våra hyresgäster.
Om rollen
Lansa Fastigheter söker nu en fastighetsförvaltare till region syd med fastigheter i Malmö, Lund, Växjö, Helsingborg och Ystad. Du blir en del av Lansas organisation i Göteborg men har din placering i södra Sverige, där du ansvarar för den dagliga driften och utvecklingen inom ditt förvaltningsområde.Rollen är flexibel och erbjuder goda möjligheter att påverka och forma dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.
Som fastighetsförvaltare har du ett helhetsansvar för ett förvaltningsområde med fokus på lönsamhet, värdetillväxt, kundnöjdhet och hållbarhet. En viktig del av uppdraget är att skapa och upprätthålla goda relationer med hyresgäster, entreprenörer och andra samarbetspartners.
Förvaltarens mål är att driva lönsamhet och bidra till en stabil värdetillväxt inom sitt förvaltningsområde - samtidigt som vi säkerställer att våra hyresgäster känner trygghet och stolthet i sitt boende. Lansas mål, policys och rutiner ska genomsyra hela verksamheten och vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Rollen utvecklas i takt med bolagets tillväxt, vilket gör att ansvarsområdet kan komma att förändras över tid.
Du rapporterar till förvaltningschef och arbetar nära uthyrningschef, övriga förvaltare samt externa samarbetspartners.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Budget- och driftnettoansvar för förvaltningsområdet, med särskilt fokus på kostnadseffektivitet.
Upprätta och följa upp drift- och skötselavtal.
Planera och genomföra planerat underhåll samt driva förvaltningsprojekt.
Delta i uthyrningsprocessen (exempelvis avflyttningsbesiktning, nyckelutlämning).
Ansvara för upphandlingar och inköp inom förvaltningsområdet.
Löpande dialog och relationsskapande arbete med hyresgäster.
Säkerställa att lagar, förordningar och myndighetskrav efterlevs.
Bevaka myndighetsbesiktningar.
Du kommer även vara delaktig i följande processer:
Miljöcertifieringar
Energiuppföljning
Kundundersökningar
Hållbarhetsarbete
Tillträden av nya fastigheter
Uppföljning av garantier
Lokaluthyrning
Vem du är
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande relevant utbildning.
Minst 3-5 års arbetslivserfarenhet, företrädesvis inom fastighetsförvaltning eller inom fastighetsbranschen.
God kunskap inom hyreslag och Aff-avtal.
Mycket god kommunikativ förmåga att uttrycka sig i svenska, i såväl tal som skrift.
B-körkort.
Vi söker dig som är affärsorienterad, engagerad och proaktiv i ditt arbetssätt. Du trivs med att arbeta självständigt, tar ansvar och driver arbetet framåt. Då rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du är social, kommunikativ och lyhörd för hyresgästernas behov. Du är strukturerad, noggrann och har god problemlösningsförmåga.
Vad företaget har att erbjuda
Lansa Fastigheter är ett snabbväxande företag med höga ambitioner och en stark värdegrund. Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar, nära samarbete och stora möjligheter att påverka. Vår vision är att nå ett fastighetsvärde på 15 miljarder kronor till år 2030 - och vi vill att du är med på resan!
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Lansa Fastigheter med Fasticon. Du söker tjänsten via annonsen. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att vi arbetar med fokus på att rekrytera rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult jenny.tell@fasticon.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan! Så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar. Vi använder oss av tester som en del av vår rekryteringsprocess och slutkandidaten kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.fasticon.se
