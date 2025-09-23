Fastighetsförvaltare till Kyrkokansliet i Uppsala
Trossamfundet Svenska Kyrkan / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2025-09-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trossamfundet Svenska Kyrkan i Uppsala
, Skara
, Uddevalla
, Växjö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Svenska kyrkan finns där människor finns.
Nära där du bor och på andra sidan jorden. Överallt är vi där för dig som vill och behöver - i ensamhet, kris, glädje och sorg, i viktiga skeenden och i vardagen. Oavsett vem du är och vilken tro du har. På kyrkokansliet jobbar ca 500 personer inom en stor spännvidd av yrken, i framkant av våra kunskapsområden. Tillsammans jobbar vi med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. På så sätt stärker vi kyrkans möjligheter att möta samtidens utmaningar och bidra till fred, rättvisa och ett hållbart samhälle.
Enheten för fastighetsstöd söker en Fastighetsförvaltare!
Vår verksamhet
Avdelningen driver utvecklingsprojekt inom fastighets- och kulturarvsområdet, administrerar kyrkoantikvarisk ersättning och verkar för att det kyrkliga kulturarvet ska vara en angelägenhet och resurs för alla i samhället. Avdelningen ansvarar för ett antal nationella it-system med syfte att stödja fastighets- och kulturarvsarbetet i Svenska kyrkan. Avdelningen ansvarar också för förvaltning av den nationella nivåns fastigheter och lokaler både i Sverige och utomlands, kansliets gemensamma administration och arkiv samt för arbetsplatser, utrustning och därtill hörande service till medarbetarna på kyrkokansliet.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare ansvarar du för lokalförsörjning och förvaltning av fastigheter och lokaler som ägs eller hyrs av Svenska kyrkans nationella nivå i Sverige, samt bistår i lokalförsörjningen och förvaltningen av utlandskyrkans lokaler och bostäder. Uppdraget innefattar en bred variation av teknisk, ekonomisk, juridisk och administrativ förvaltning. Exempel på arbetsuppgifter:
- Planera tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader och installationer
- Hantera driftoptimering, energisparåtgärder och åtgärder för att
minska fastigheternas miljöpåverkan
- Bedöma risker utifrån lagar och myndighetskrav, hantera säkerhets- och försäkringsfrågor
- Genomföra lokalutredningar och ta fram beslutsunderlag i samband med ändrade verksamhetsbehov, omflyttningar, underhåll, ombyggnationer, in- och uthyrning eller andra förändringar
- Genomföra lokalsökningar och hyresutredningar
- Planera och genomföra hyresförhandlingar
- Leda lokalprojekt
- Upphandla konsultstöd och andra leverantörer i Sverige i samverkan med inköp
- Upprätta investeringskalkyler, årskostnadskalkyler samt genomförande av ekonomiska analyser och riskbedömningar
- Handlägga löpande ärenden och administrativa uppgifter, som t.ex. diarieföring och dokumentation
- Hålla regelbunden kontakt med nyttjande verksamheter och externa hyresvärdar
Vem vi söker
Vi tror att du är en Fastighetsförvaltare med
- Relevant akademisk utbildning
- Flerårig erfarenhet av ovan beskrivna arbetsuppgifter
- God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda administrativa färdigheter
För att vara framgångsrik i rollen behöver du vara en person med fallenhet för samarbete med andra, du är tydlig och effektiv i din kommunikation med god vana av att leda dig själv och ditt uppdrag gentemot uppsatta mål och förväntningar.
Följande erfarenheter är meriterande
- Projektledning i samverkan med nyttjande verksamheter
- Framtagning av beslutsunderlag i olika projektskeden
- Upphandling och avtalshantering, inklusive goda kunskaper om de branschöverenskommelser som finns inom bygg och förvaltning (AB-systemet, AFF-systemet)
- God kännedom om fastighetsägarens ansvar enligt lagar och myndighetskrav
- Installationsteknik
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar som kännetecknas av varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trivsam och modern arbetsplats i centrala Uppsala och ett sammanhang med många erfarna och kunniga kollegor. Vi arbetar efter ett flexibelt arbetssätt, vilket innebär att du har möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan. Som Fastighetsförvaltare erbjuds du goda möjligheter att arbeta brett och självständigt i ett relativt litet men blandat fastighetsbestånd som innehåller nyrenoverade kontorslokaler med moderna installationer, kulturbyggnader och utbildningslokaler, vilket bidrar till en omväxlande vardag. Arbetsuppgifterna är varierande med goda möjligheter till utveckling i yrkesrollen.
Kyrkokansliet som arbetsplats lägger stor vikt vid hälsa och balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du möjlighet att arbeta hos en stor och trygg arbetsgivare med förmåner såsom flextid, lunchförmån, kollektivavtal, lokalt årsarbetstidsavtal, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Denna tjänst är krigsplacerad, vilket innebär att du vid händelse av krig eller höjd beredskap kan komma att tjänstgöra i din ordinarie roll eller i en annan funktion inom verksamheten.
Mer information
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef mailto:christine.lofvenberg@svenskakyrkan.se
.
Fackliga företrädare, mailto:siri.troili@svenskakyrkan.se
(Vision), mailto:Malin.Andren@svenskakyrkan.se
(Akavia) och mailto:Andreas.Sandberg@svenskakyrkan.se
(KyrkA).
I denna rekryteringsprocess tillämpas bakgrundskontroll på slutkandidaten. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2025-10-14.
Vi tillämpar offentlighetsprincipen i vår rekryteringsprocess. Det innebär att ansökningshandlingar som skickas in blir allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Läs mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-offentlighetsprincip.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-avdelningen via mail, mailto:kyrkokansliet.personalavdelning@svenskakyrkan.se
, för vidare instruktion om hur du ansöker.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trossamfundet Svenska Kyrkan
(org.nr 252002-6135) Arbetsplats
Kyrkokansliet, Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service Jobbnummer
9523216