Fastighetsförvaltare till fordonstillverkare i Göteborg
Experis AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du tekniskt nyfiken och gillar fastigheter? Vill du jobba i ett företag där det händer saker och där du får stort ansvar, frihet och möjlighet att påverka? Här får du en roll som kombinerar teknik, projektledning och fastighetsförvaltning - perfekt för dig som gillar problemlösning, tar initiativ och trivs med samarbete i en dynamisk miljö. Låter det som du? Då är det här din chans!
Start: snarast
Slut: Det här är ett konsultuppdrag utan slut
Plats: Torslanda
Om rollen
Som Teknisk Fastighetsförvaltare blir du en nyckelperson i på arbetsplatsen i Göteborg. Du ansvarar för att fastigheterna sköts med hög kvalitet och säkerhet. Rollen är bred och varierad - från daglig drift till projektledning och strategisk utveckling.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
* Hantera serviceärenden och driftstörningar.
* Tillsyn och inspektion av lokaler och utomhusytor för säkerhet och funktionalitet.
* Planera, leda och genomföra underhåll, renoveringar och reparationer.
* Delta i HSE-aktiviteter som säkerhetsrundor och rutiner.
* Projektledning av mindre projekt, kontorsflyttar och anpassningar.
* Utveckla projektplaner, budget och tidplan enligt standarder och regelverk.
* Säkerställa att projekt håller budget och tidplan samt följa upp kvalitet.
* Ställa krav vid upphandling av externa tjänster (bygg, el, vatten, städning m.m.).
* Kontakt med serviceföretag och underleverantörer för effektivt samarbete.
* Ge feedback till leverantörer för att förbättra leveranser och drift.
* Samarbete med personal för att möta behov och önskemål.
* Delta i fastighetsråd och bidra till strategisk utveckling.
* Utforma och övervaka städscheman.
* Administrativt stöd: hantera kostnader, fylla på förbrukningsmaterial, koordinera kontors- och parkeringsplatser.
* Analysera fastighetsmöjligheter och bedöma kostnader och fördelar.
Vi söker dig som har
* 3-5 års erfarenhet av fastighetsförvaltning.
* Relevant utbildning inom fastighet eller liknande område.
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
* Teknisk kompetens och förmåga att hantera olika tekniska aspekter av fastighetsförvaltning.
* Strukturerad och lösningsorienterad med förmåga att arbeta självständigt.
* Goda kunskaper i Office-program, särskilt Excel (SAP/SRM är meriterande).
* Kunskap om regelverk, projektledning och hantverkskompetens.
* Utmärkta organisatoriska, tidsplanerings- och kommunikationsförmågor.
* Förmåga att agera snabbt och beslutsamt vid akuta situationer.
* Erfarenhet av upphandling är ett plus, men inget krav.
* B-körkort är ett krav.
* Utöver tekniska kunskaper och erfarenheter läggs stor vikt vid personlighet och inställning vid val av kandidat till det här uppdraget.
Ansök...
• genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.
Vi tar INTE emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att ring ansvarig Konsultchef Carl-Henric Möller på 031-617234
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan (gärna i Word-format).
Varför välja oss?
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
Läs mer om hur det är att vara konsult på Jeffersonwells:https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "d15555b1-ba06-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Expersi AB Kontakt
Carl-Henric Möller Carl-Henric.Moller@jeffersonwells.se +4631617235 Jobbnummer
9657749