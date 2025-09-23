Fastighetsförvaltare till Fastighetsenheten i Upplands Väsby kommun
2025-09-23
Är du intresserad av att få helhetsansvar för ett av fyra affärsområden i rollen som fastighetsförvaltare? Är du dessutom intresserad av energi, miljö och klimat är denna roll verkligen för dig.
Sök då tjänsten hos oss! Upplands Väsby kommun växer och fastigheter för kommunal service och verksamhet är en viktig pusselbit i detta.
Vi erbjuder dig
Här får du gå in i rollen som fastighetsförvaltare med ett helhetsansvar för fastigheterna inom ett av våra affärsområden. Rollen innebär ett självständigt arbete under eget ansvar och med stora möjligheter att själv lägga upp det dagliga arbetet.
Du blir en del av ett kontor som tror på god samverkan för att utveckla service som skapar värde för Väsbyborna. Det pågår bland annat både planering och byggnation av såväl nya förskolor som skolor och simhallar. Det gör fastighetsavdelningens arbete extra viktigt! Du kommer förutom att planera och beställa det löpande underhållet sitta som beställare för ny produktionsprojekt med en rad stödfunktioner runt dig.Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
Som förvaltare hos oss blir du en del av fastighetsavdelningen som ingår i kontoret för samhällsbyggnad med omkring 125 anställda. Avdelningen leds av fastighetschef och tre enhetschefer. Inom enheterna hittar du roller som förvaltare, projektledare hyresadministratörer, teknisk förvaltare, energi miljö och klimatsamordnare, snickare, rörmokare, vaktmästare, drifttekniker, ekonomicontroller och elektriker. Avdelningen ansvarar för förvaltning av cirka 200 000 kvm lokaler, vilket innefattar:
- Kommunägda lokaler, byggnader och utemiljöer
- Lokaler/byggnader som kommunen hyr av andra fastighetsägare för de kommunala verksamheternas behov
Förvaltningsenheten förväntas medverka aktivt vid kommunens övergripande planering och placerar sig i toppen nationellt på evemetrix NKI undersökningar. Därav är kommunikation och kundrelationer viktigt för oss.Om tjänsten
Som förvaltare har du övergripande ansvar för att säkerställa så att kommunens olika verksamheter får det stöd kring de lokaler de använder och som de behöver. Det gör du genom att planera och utveckla lokaler som är till nytta för verksamheterna och för Väsbyborna. Det innebär att du har kontakt med många olika intressenter exempelvis hyresgäster, fastighetsägare, kommunala bolag, förtroendevalda och kollegor på kontoret. I rollen ingår också att:
- Förvalta och underhålla kommunens ägda och inhyrda fastigheter och lokaler
- Hantera in- och uthyrning av lokaler till kommunala verksamheter
- Förhandla lokalhyror och hyreskontrakt
- Planera och följa upp såväl budget som genomförande av beslutade mål och uppdrag
- Ansvara för att beställa byggprojekt eller utbyggnad av egenägda byggnader vid beslut
- Lämna professionella råd och beslutsunderlag till ledningsgrupp och hyresgäster.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Relevant utbildningsbakgrund inom fastighet/ekonomi alternativt arbetslivserfarenhet som kan anses likvärdig
- Erfarenhet av hyresförhandlingar och har goda kunskaper inom både hyresjuridik och ekonomi
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Körkort för personbil
Vi kräver också ett utdrag ur polisens belastningsregister då vi kontinuerligt rör oss i skol- och förskolemiljöer.
Det är meriterande om du har:
- Flerårig erfarenhet av ett liknande arbete inom förvaltning av lokaler där du haft resultatansvar
- En akademisk examen i ekonomi eller fastighetsförvaltning
- Dokumenterad erfarenhet av kulturhus och större idrottsanläggningar/badhus
- Erfarenhet av energieffektiviseringar och miljöcertifieringar.
Som person är du strukturerad genom att du bland annat har god planeringsförmåga. Du organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt. Du är även beslutsam, kommunikativ samt arbetar bra tillsammans med andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.
Vidare är du samarbetsvillig och lösningsorienterad vilket för oss innebär att du har lätt för att fördela arbetsuppgifter och se helheten. Vi tror dessutom på att du behöver vara stresstålig för att passa i rollen, det genom att du klarar av många bollar i luften.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi löpande arbetar med urval och intervjuer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby
Josef Rosengren 0859097586
9523270