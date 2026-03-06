Fastighetsförvaltare till fastighetsbolag i Stockholm
Vill du arbeta i ett entreprenörsdrivet och privatägt fastighetsbolag där du får möjlighet att ta stort ansvar och vara med och påverka verksamhetens utveckling?
Vi på Vindex söker nu en Fastighetsförvaltare till vår kund. Här får du en central roll i ett bolag med aktiv förvaltning, nära beslutsfattande och ett långsiktigt fokus på utveckling av fastighetsbeståndet. Rollen innebär stort ansvar, korta beslutsvägar och goda möjligheter att bidra till bolagets fortsatta tillväxt och strategiska utveckling.
Placering: Stockholm
Om rollen
I rollen som Fastighetsförvaltare har du ett brett ansvar för förvaltningen av bolagets fastighetsbestånd och arbetar genom flera delar av fastighetskedjan - från strategiska frågor och förvärvsrelaterade processer till projektering, uthyrning och löpande förvaltning.
Rollen kombinerar ett operativt ansvar i den dagliga verksamheten med ett mer övergripande perspektiv där du bidrar till att utveckla strukturer, rutiner och arbetssätt inom förvaltningen. Du arbetar nära bolagets ledning och är en viktig del i att säkerställa en effektiv och affärsmässig förvaltning av beståndet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den operativa förvaltningen av bolagets fastighetsbestånd
Arbeta genom hela fastighetskedjan - från strategi och uppköp till projektering, uthyrning och löpande förvaltning
Ansvara för uthyrningsprocesser inklusive annonsering, visningar, urval och kontraktsskrivning
Genomföra in- och utflyttningar samt slutbesiktningar
Bedöma skador och säkerställa återställning inför ny uthyrning
Ansvara för nyckelhantering och låssystem
Ta emot, prioritera och följa upp felanmälningar samt samordna entreprenörer
Planera och följa upp drift- och underhållsinsatser
Säkerställa uppföljning av entreprenörer, städning och utemiljö
Hantera hyresförhandlingar och årliga hyresjusteringar
Driva upphandlingar och beställningar inom drift och underhåll
Arbeta med budgetuppföljning och fakturahantering i samarbete med ekonomifunktionen
Upprätthålla nära dialog med hyresgäster och hantera trivsel- och störningsärendenPubliceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Tidigare erfarenheter från förvaltning av bostäder, industri- och/eller samhällsfastigheter
Erfarenhet av att arbeta i alla delar av fastighetskedjan: uthyrning, projektering, förvaltning och långsiktigt hållbarhetsarbete
God förståelse för hyresjuridik och uthyrningsprocesser
God administrativ och kommunikativ förmåga
Förmåga att arbeta självständigt och fatta affärsmässiga beslut
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av hyresförhandlingar
Erfarenhet av teknisk förvaltning eller besiktningar
Erfarenhet av fastighetssystem
LedarerfarenhetProfil
Vi söker dig som är affärsmässig, strukturerad och har förmåga att kombinera strategiskt tänkande med ett operativt arbetssätt.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från fastighetsförvaltning, drift, hyresadministration eller liknande områden och som trivs i en roll där du får ta ett helhetsansvar över flera delar av fastighetsprocessen. Du är trygg i att leda, koordinera och skapa ordning.
Vidare är du en relationsskapande person med god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med både hyresgäster, entreprenörer och kollegor.Så ansöker du
Kan detta vara nästa steg i din karriär? Skicka gärna ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer EAFF3125. Vid frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elisabeth Andolf Haglund (elisabeth.andolf@vindex.se
070-759 56 26.
Välkommen med din ansökan!
