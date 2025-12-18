Fastighetsförvaltare till bostadsförvaltning på Serviceförvaltningen
Bostadsförvaltningsenheten, Serviceförvaltningen
Bostadsförvaltningsenhetens uppdrag är att tillhandahålla bostäder för de som kommunen har ett särskilt ansvar för enligt bosättningslagen och socialtjänstlagen.
I uppdraget ingår att stötta våra hyresgäster ut i egen boendelösning. Vi är en enhet med tio medarbetare som genom sina olika roller och ansvar hjälps åt att uppnå vårt uppdrag.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare inom bostadsförvaltningen arbetar du med teknisk, administrativ och ekonomisk förvaltning av kommunens bostadsbestånd som består av egenägda flerfamiljshus, bostadsrätter och inhyrda hyresrätter. I arbetet ingår att skapa goda relationer och upprätthålla ett bra samarbete med våra entreprenörer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I din roll samarbetar du med dina kollegor inom avdelningen och övriga avdelningar inom serviceförvaltningen.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i rollen som fastighetsförvaltare är:
• Budget- och prognosarbete för fastighetskostnader.
• Besiktningsförfarandet i form av utförande, uppföljning och debitering.
• Underhållsplanering och agera beställare av underhållsprojekt och renoveringar.
• Övriga förekommande förvaltningsmässiga arbetsuppgifter så som skadehantering och säkerställa att bostäderna uppfyller myndighetskrav.
Vi söker dig
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning med fastighets- eller bygginriktning alternativt annan utbildningsnivå i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Du har arbetslivserfarenhet av att arbeta med fastighetsförvaltning och med ansvarsområden inom underhållsplanering, projektledning samt ekonomiskt uppföljning. Om du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet är det meriterande, likväl om du har erfarenhet av att utföra lägenhetsbesiktningar samt arbete i fastighetssystemen Xpand och Pythagoras.
I ditt uppdrag förväntas du kunna arbeta både självständigt och i team. Som person är du självgående och trygg i din profession. Vi ser också att du har ett strukturerat arbetssätt och en affärsmässighet där du har lätt att se helhetsperspektiv.
Du har insikt och förståelse för människor med olika sociala behov. Det krävs att du är serviceinriktad, tycker om varierande arbetsuppgifter och har lätt för att skapa långsiktiga relationer. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift och har goda datakunskaper.
B-körkort krävs för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Serviceförvaltningen tillgodoser Lunds kommuns övriga förvaltningar och kommunala bolags behov av service. Vi har cirka 600 anställda. Tillsammans arbetar vi för att bygga och förvalta kommunens byggnader, lokaler och bostäder samt säkerställer att de är hela, rena och funkar som de ska. Vi lagar mat åt kommunens barn, unga och äldre, vi tar hand om grönyteområden runt kommunens byggnader och vi sköter kommunens fordon och transporter. Här brinner vi för service!
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
