Fastighetsförvaltare/Projektledare till BRF Platån i Sollentuna
2025-09-18
Vill du vara med och utveckla en av Sollentunas största bostadsrättsföreningar? Hos Brf Platån får du en central roll där du kombinerar självständigt ansvar med nära samarbete med styrelsen och föreningens två fastighetsskötare. Som fastighetsförvaltare/projektledare driver du både förvaltning och projekt med stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka föreningens utveckling alltid med fokus på långsiktigt värde för de boende. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Din roll
Som fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret för föreningens fastigheter och blir navet i samarbetet mellan styrelse, entreprenörer, fastighetsskötare och de boende. Du driver projekt, följer upp kostnader och ser till att service och lagkrav uppfylls med både långsiktigt fokus och praktiskt stöd i vardagen. Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB, vilket gör att du kan lägga fullt fokus på fastigheterna.
Föreningen omfattar 583 bostäder längs Flintlåsvägen och Lodvägen i Sollentuna. Husen ramas in av gröna gårdar med lekplatser, parkbänkar och rymliga gräsytor som används för picknick, solbad, lek och gemenskap.

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för förvaltningen av föreningens 583 bostäder med budget- och kostnadsuppföljning
Leda och samarbeta med föreningens två fastighetsskötare i det dagliga arbetet
Vara kontaktperson för entreprenörer, leverantörer, myndigheter och boende
Genomföra upphandlingar samt bevaka, förhandla och följa upp avtal och myndighetskrav
Dokumentera åtgärder och projekt samt driva initiativ kring energieffektiviseringProfil
Vi söker dig som gillar en roll där både strategiskt ansvar och praktiskt arbete ingår. Du är van att samarbeta och komma överens med olika människor - från kollegor och entreprenörer till styrelse och boende. Du har en naturlig servicekänsla och bidrar till en positiv dialog, samtidigt som du är strukturerad och tar initiativ som driver arbetet och föreningens utveckling framåt.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
Minst 5 års erfarenhet av en roll som fastighetsförvaltare inom bostäder
God erfarenhet av att driva projekt kopplade till bostadsfastigheter
God erfarenhet av upphandlingar, avtal och entreprenadjuridik
God förståelse för fastighetsekonomi och budgetarbete
Kunskaper om lagar och myndighetskrav (OVK, brandskydd, arbetsmiljö)
Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
Goda kunskaper i Office-paketet samt system
B-körkort
Rekryteringen hanteras av Isaksson Rekrytering för BRF Platån räkning, vilket innebär att du blir anställd direkt av Brf Platån. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Michelle Sjöstrand- 073-501 05 97, michelle@isakssonrekrytering.se
.
