Fastighetsförvaltare på deltid till Norrköping för konsultuppdrag
Fasticon Kompetens AB / Fastighetsskötarjobb / Norrköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Norrköping
2026-07-02
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, Söderköping
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eller i hela Sverige
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar gedigen expertis med djup förståelse för ledarskapsutmaningar och är engagerade i att rekrytera och hyra ut kvalificerade yrkesverksamma. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Fastighetsförvaltare på deltid till Norrköping
Vi söker nu en erfaren fastighetsförvaltare för ett konsultuppdrag på 50 % hos en av våra kunder i Norrköping. Uppdraget passar dig som har bred erfarenhet av bostadsförvaltning och trivs i en roll där du får ta ett helhetsansvar för den dagliga förvaltningen samtidigt som du fungerar som ett stöd till teamet.
Uppdraget är på 50%, med start i slutet av augusti/början av september. Uppdraget löper fram till ca årsskiftet.
Om uppdraget
I uppdraget kommer du att arbeta med att:
Ansvara för den löpande förvaltningen av ett bostadsbestånd med fokus på hög service och god kundupplevelse.
Hantera hyresgästärenden, såsom skador, klagomål, störningar och andra mer komplexa kundfrågor.
Granska besiktningsprotokoll vid in- och utflytt samt följa upp lägenhetsrenoveringar och fatta beslut om åtgärder.
Beställa och samordna mindre underhålls- och reparationsåtgärder tillsammans med entreprenörer.
Säkerställa att myndighetskrav och lagstadgade kontroller följs upp.
Arbetsleda och samordna det lokala förvaltningsteamet genom återkommande drift- och samverkansmöten (utan personalansvar).
Bidra med struktur, erfarenhet och ett helhetsperspektiv i den löpande bostadsförvaltningen samt fungera som ett stöd till övriga förvaltare i teamet.
Rollen har ett brett förvaltningsansvar och innebär ett nära samarbete med tekniker, förvaltningsassistent och uthyrare.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har en god tidigare erfarenhet av fastighetsförvaltning. Du har tidigare arbetat med bostadsförvaltning och är van att hantera hyresgästrelaterade frågor. Vidare har du erfarenhet av att arbetsleda eller samordna team och trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra med struktur och trygghet.
Som person är du självgående, stabil och har ett naturligt helhetsperspektiv, samtidigt som du gärna delar med dig av din kunskap och stöttar kollegor i det dagliga arbetet.
Låter detta som ett uppdrag för dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Elin Eriksson på elin.eriksson@fasticon.se
(mailto:elin.eriksson@fasticon.se
).
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
(https://www.fasticon.se/)
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb
(https://www.fasticon.se/lediga-jobb). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476), https://fasticon.se/lediga-jobb
111 20 NORRKÖPING Kontakt
Affärsområdeschef Bemanning
Elin Eriksson elin.eriksson@fasticon.se +46734154311 Jobbnummer
9990154