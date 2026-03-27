Fastighetsförvaltare med byggbakgrund till Borgholms Kommun
2026-03-27
Borgholms Kommun söker fastighetsförvaltare med byggbakgrund.
Är du en driven och tekniskt kunnig person med erfarenhet av projektledning inom fastighetsförvaltning? Då är det dig vi söker!
Borgholms kommun söker en strukturerad och lösningsorienterad Projektledare & Fastighetsförvaltare som vill vara med och utveckla våra fastigheter och leda tekniska projekt från idé till genomförande. Hos oss får du en nyckelroll i ett växande team där teknik, hållbarhet och långsiktighet står i fokus.
Arbetsuppgifter
Som Fastighetsförvaltare ansvarar du för att planera, driva och följa upp tekniska projekt och fastighetsförvaltning inom vårt fastighetsbestånd. Du kommer att arbeta med allt från underhållsplanering och ombyggnadsprojekt till energieffektivisering och hyresgästdialog.
Ditt ansvar innefattar:
* Leda och följa upp bygg- och teknikprojekt (ex. renovering, ombyggnad, energioptimering)
* Ansvara för drift, underhåll och teknisk utveckling av fastigheter
* Hantera upphandlingar och samordna entreprenörer och leverantörer
* Arbeta nära hyresgäster och säkerställa hög kundnöjdhet
* Budget- och resultatansvar för dina projekt och fastigheter
* Bidra till hållbarhetsarbetet och digitalisering inom förvaltningen

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom teknik, bygg, fastighet eller liknande
* Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom fastighetsförvaltning eller bygg
* God teknisk förståelse
* Erfarenhet av upphandling och entreprenadjuridik är meriterande
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* B-körkort
Vi tror att du är:
* En naturlig ledare och kommunikatör som driver projekt framåt
* Strukturerad och noggrann med stark problemlösningsförmåga
* Kundorienterad med god samarbetsförmåga
* Intresserad av ny teknik och hållbara lösningar
Vi erbjuder:
* En omväxlande och ansvarsfull roll
* Möjlighet att påverka och förbättra både fastigheter och arbetssätt
* Trevliga kollegor, flexibla arbetstider och goda utvecklingsmöjligheter
* En arbetsplats där hållbarhet och innovation står i centrum
Vi söker en engagerad och ansvarstagande fastighetsförvaltare som vill bidra till att utveckla och förvalta kommunens fastighetsbestånd. Du blir en viktig del av vårt arbete med att skapa trygga, hållbara och funktionella miljöer för kommunens verksamheter, medborgare och medarbetare.
Som fastighetsförvaltare hos oss arbetar du i nära samverkan med kollegor, verksamheter och externa aktörer. Rollen innebär både strategiska och operativa uppgifter där du får möjlighet att påverka kommunens långsiktiga fastighetsutveckling.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315914".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Borgholms kommun
(org.nr 212000-0795)
387 21 BORGHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen

Kontakt
Kommunal Sydost
Kommunal Borgholm Oland.Sydost@kommunal.se 0485 - 881 01
9824325