Fastighetselektriker sökes till Artifex i Färgelanda!
2026-02-09
Vi söker nu en Fastighetselektriker till vår kund Artifex! Sök tjänsten redan idag då vi intervjuar löpande!Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Vi söker en engageras Fastighetselektriker till vår fabrik i Färgelanda. Du blir en viktig del av vårt team och arbetar för att säkerställa hög teknisk funktion i både fastighet och produktion.
Du kommer att vara delaktig i ansvaret för daglig drift, underhåll och skötsel av vår fastighet och fastighetsrelaterad utrustning samt bidra med förbättringsförslag för att utveckla verksamheten.
Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar arbete med tekniska system såsom ventilation, belysning, passage, tryckluft, kyla och värme.Dina arbetsuppgifter
Daglig tillsyn och drift av fastigheten
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Problemlösning och utveckling av drift
Samarbete med kollegor och självständigt ansvarstagande
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning eller erfarenhet som fastighetstekniker
Är praktiskt lagd med stort tekniskt intresse
Har god social kompetens och kommunikationsförmåga
Är kreativ och gillar att lösa problem
Är självgående men också en lagspelare Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Yrkeserfarenhet
Meriterande
Underhållsarbete inom fastighet (praktiskt och teoretiskt)
Jobb-rapportering i underhållssystem
Erfarenhet av styr -och övervakningssystem
Kunskap inom bygg, svetsning och enklare snickeriarbeten
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkor
Arbetstider: Dagtid, eventuell viss beredskap Omfattning: Heltid Lön: Enligt kollektivavtal Start: Enligt överenskommelse Ansökan
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
