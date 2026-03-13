Fastighetschef med strategiskt helhetsansvar till Eslövs kommun
2026-03-13
Vill du leda och utveckla kommunens fastighetsverksamhet och tillhörande servicetjänster som gör att kommunen kan leverera viktiga funktioner till medborgarna? Uppdraget omfattar även närliggande områden som exempelvis grönyteskötsel, vaktmästarfunktion, frågor kopplade till beredskap och stöd vid val med mera. Som fastighetschef har du ett samlat ansvar och ingår i Serviceförvaltningens ledningsgrupp.
Rollen innebär att leda verksamheten genom chefer och medarbetare och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomisk styrning som möter verksamheternas behov.
Ditt uppdrag
Som fastighetschef leder du kommunens fastighets- och serviceverksamhet och ansvarar för att verksamheten utvecklas i linje med politiskt beslutade mål. Uppdraget omfattar både strategiskt utvecklingsarbete och ett nära ledarskap i verksamheten.
Du kommer att:
• Leda och utveckla verksamheten utifrån uppdrag, mål och ekonomiska ramar
• Ha personalansvar för enhetschefer, ett tiotal medarbetare och övergripande ledningsansvar för verksamhetens medarbetare och kompetenser
• Säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomisk styrning med ansvar för drift, underhåll och investeringar
• Ansvara för större investeringsprojekt såsom nybyggnationer och omfattande ombyggnationer
• Arbeta nära kommunens lokalstrateg i arbetet med lokalförsörjningsplanen
• Driva verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
• Samverka med kommunens verksamheter och externa aktörer i frågor som rör lokaler, fastigheter och serviceområden
• Företräda verksamheten i ledningsgrupp och i olika styr- och samverkansforum
Din erfarenhet
Du har erfarenhet av att leda verksamhet med ansvar för både ekonomi och utveckling. Du är van att arbeta i en komplex organisation där många intressen behöver vägas samman.
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet av att leda andra ledare, till exempel chefer, arbetsledare eller andra roller med ledaransvar även utan formellt chefsmandat inom fastighetsområdet eller annan verksamhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Chefserfarenhet inom fastighetsområdet eller likvärdig verksamhet
• Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förståelse för lagen om offentlig upphandling
• God digital kompetens och vana att arbeta i verksamhetssystem och digitala arbetsverktyg
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Det är särskilt meriterande om du har:
• Erfarenhet av fastighetsverksamhet i offentlig sektor
• Förståelse för regelverk som styr bygg- och fastighetsprojekt
Det är meriterande om du har:
• Övergripande kunskap om hyresrelaterade frågor
• Förståelse för kommunal styrning och beslutsprocesser
Är det här du
Du är en trygg och tydlig ledare som kan skapa riktning och samtidigt bygga förtroende i organisationen. Du har driv och uthållighet i utvecklingsarbete och är bra på att få med dig människor i förändring.
I rollen behöver du:
• Kunna driva arbetet framåt och omsätta beslut till konkreta resultat
• Ha ett strategiskt perspektiv och kunna planera för långsiktig utveckling
• Se helheten och väga samman ekonomi, verksamhetsbehov och långsiktiga mål
• Skapa delaktighet och god samverkan i organisationen
• Vara tydlig i din kommunikation och kunna förankra beslut
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i en organisation där fastighets- och servicefrågorna är viktiga för kommunens verksamheter och utveckling.
Vi erbjuder:
• Möjlighet att vara med och påverka organisationen framöver då det pågår ett förändringsarbete på avdelningen
• Ett strategiskt chefsuppdrag med stort ansvar
• Möjlighet att arbeta med långsiktig utveckling av kommunens fastigheter och serviceområden
• Nära samarbete med förvaltningsledning och andra verksamheter
Övrigt
Vi kommer att hålla inledande intervjuer under måndagen den 13 april och 2:a intervjuer samt fackliga intervjuer den 17 april och vi uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Lön mellan 70 000 till 76 000 beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare. Löneintervallet ger en indikation, men den exakta nivån avgörs i dialog med arbetsgivaren vid anställning.
Varför välja oss som arbetsgivare? Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på polisens hemsida eller på närmsta polisstation.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310934 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Tf förvaltningschef
Katarina Borgstrand katarina.borgstrand@eslov.se 0413-62385
