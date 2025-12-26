Fastighetschef - vi söker en strategisk och trygg ledare
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Chefsjobb / Kumla Visa alla chefsjobb i Kumla
2025-12-26
ill du leda och utveckla arbetet med att skapa hållbara, trygga och funktionella fastigheter för framtiden? Vi söker nu en Fastighetschef som vill ta ett helhetsansvar för vår fastighetsverksamhet och bidra till samhällsnytta, kvalitet och långsiktig utveckling.
Kumla är en växande kommun där en god bebyggd miljö och hållbar samhällsplanering är avgörande för att möta framtidens behov. Vår fastighetsverksamhet har ett brett uppdrag inom förvaltningen, med ansvar för fastighetsförvaltning, drift, underhåll, lokalvård och vi söker nu dig som vill vara med och ta nästa steg.
Tillsättningen av tjänsten förutsätter ett politiskt beslut som ännu inte är taget.Publiceringsdatum2025-12-26Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för kommunfastigheter så är du en viktig del av samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar nära förvaltningschefen och andra verksamhetschefer i utvecklingen av förvaltningens strategiska arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett uppdrag i kommunen och här arbetar cirka 250 medarbetare. Vi är organiserade i tre verksamhetsområden. Utöver fastighet är det vår tekniska verksamhet som består av enheterna avfall, gata, VA och måltid. Bygg och miljö som består av enheterna plan, bygglov och miljö.
Som Fastighetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp fastighetsorganisationen. Du leder tre enhetschefer inom drift & förvaltning samt lokalvård och säkerställer att verksamheten präglas av kvalitet, samverkan och hög service.
Rollen innebär stort ansvar inom ekonomi, arbetsmiljö och långsiktig planering, liksom att bidra till att kommunens verksamhetslokaler möter höga krav på funktion, trygghet och hållbarhet.
Vår fastighetsportfölj består av skolor, förskolor, boenden och andra kommunala verksamhetslokaler samt fastigheter i markreserven. Du får en central roll i att förvalta och utveckla detta bestånd med fokus på långsiktigt värdeskapande och hållbara lösningar. Verksamheter förvaltar även hyresavtal med externa fastighetsägare och det är viktigt att värdesätta och bygga tillitsfulla relation både internt och externt. Dina arbetsuppgifter
* Ingå i förvaltningens ledningsgrupp och bidra till strategiska beslut.
* Leda och utveckla den egna verksamheten tillsammans med tre enhetschefer inom drift, förvaltning och lokalvård.
* Strategiskt och operativt ansvar för fastighetsbeståndets utveckling och värde.
* Säkerställa att kommunens verksamhetslokaler är ändamålsenliga och välskötta.
* Budget-, resultat- och investeringsansvar.
* Säkerställa effektiv drift, förebyggande underhåll och energioptimering.
* Ansvara för upphandlingar, avtal och leverantörsstyrning.
* Driva hållbarhets- och energieffektiviseringsarbete enligt kommunens mål.
* Följa upp måluppfyllelse, ekonomi och personalfrågor samt bereda underlag till nämnd.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom offentlig förvaltning, ekonomi, fastighetsförvaltning, bygg, teknik eller motsvarande.
* Är en trygg, kommunikativ och engagerande ledare som skapar förtroende och driver utveckling.
* Trivs i en strategisk roll och gillar att bygga relationer både internt och externt.
* Har förståelse för förutsättningarna i en politiskt styrd organisationen.
* Har flerårig erfarenhet av ledande roll gärna inom fastighetsområdet och gärna erfarenhet av att leda chefer.
Meriterande med god kunskap om fastighetsdrift, förvaltning och projektstyrning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett ledaruppdrag med tydlig samhällspåverkan. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor och ett uppdrag där du får leda både människor och projekt mot framtidens Kumla. Vi har en ledarplattform som tydliggör vårt erbjudande kopplat till behov, förväntningar och krav på chefer/ledare på olika nivåer och i olika faser av anställningen. Som ny chef i Kumla deltar du under det första året i introduktion och utbildning kopplat till uppdraget som chef. Som chef deltar du också tillsammans med dina 100 chefskollegor på chefsfrukost och ledarforum ett antal gånger per år.
Denna tjänst innebär att du i grunden har en tillsvidareanställning i kommunen och ett tidsbegränsat förordnande som verksamhetschef.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "34/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Anna Windal anna.windal@kumla.se 0722195288 Jobbnummer
9663822