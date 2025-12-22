Fastighetschef - var med och utveckla framtidens fastigheter!
Hultsfreds kommun / Chefsjobb / Hultsfred Visa alla chefsjobb i Hultsfred
2025-12-22
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hultsfreds kommun i Hultsfred
Vill du vara med och forma framtidens bostäder i Hultsfreds kommun? Har du ett strategiskt sinne, god ekonomisk förståelse och ett brinnande intresse för fastigheter, förvaltning och hållbar utveckling? Då kan det här vara ditt nästa steg!
Om arbetet
Som fastighetschef på Hultsfreds Bostäder har du ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom fastighetsområdet. Både för bolagets egna fastigheter och för de kommunala fastigheter som bolaget förvaltar på uppdrag av Hultsfreds kommun. Du leder och utvecklar arbetet tillsammans med dina underställda chefer och medarbetare - ett engagerat team som dagligen arbetar för att skapa trygga, trivsamma och hållbara bostäder för våra hyresgäster.
Tillsammans driver ni utvecklingen av bostadsbolagets och kommunens fastigheter- från långsiktig planering och investering till underhåll, energieffektivisering och nyproduktion. Du arbetar i nära samverkan med kommunens olika verksamheter, entreprenörer och politisk ledning. Rollen innebär ett nära samarbete med kommunens ledning, där du som fastighetschef företräder bolaget i uppdragsförhållandet gentemot kommunen och säkerställer att tjänsteleveransen uppfyller kommunens behov och mål.
Du blir en nyckelperson i bolagets fortsatta utveckling, där du företräder fastighetsägarens perspektiv i strategiska diskussioner kring investeringar, ekonomisk planering och framtida bostads - och lokalbehov i Hultsfred.
Här får du vara med och skapa miljöer där människor trivs, utvecklas och verkligen kan hitta hem - hos Hultsfreds Bostäder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och utveckla fastighetsorganisationen och dess chefer
• Ansvara för långsiktig planering, budget och uppföljning av fastighetsbeståndet
• Bidra med beslutsunderlag i frågor om investeringar, underhåll och avyttringar
• Rollen kräver god analysförmåga och förmåga att omsätta ekonomiska data till strategiska beslut.
• Medverka i styrgrupper för större bygg- och renoveringsprojekt
• Säkerställa effektiv drift, god ekonomi och hög kvalitet i förvaltningen
• Utveckla samarbetet med kommunen, entreprenörer och andra intressenter
• Arbeta med omvärldsbevakning och framtidsspaning inom fastighetsområdetPubliceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis fastighet, ekonomi, bygg eller teknik - eller motsvarande erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap och fastighetsförvaltning, gärna med fokus på bostäder och lokaler.
Du har god erfarenhet av ekonomistyrning och budgetarbete inom fastighetssektorn och trivs med att fatta beslut baserade på nyckeltal och analyser. Du har ett affärsmässigt tänk och förstår hur ekonomiska beslut påverkar både verksamheten och hyresgästerna. Som person är du strategisk, kommunikativ och trygg i din roll som ledare.
Vi erbjuder
Hos Hultsfreds Bostäder får du en nyckelroll i att skapa attraktiva, trygga och hållbara miljöer i både hyresbostäder och kommunens fastigheter för dagens och framtidens invånare. Vi är en verksamhet med stort samhällsansvar och korta beslutsvägar, där du får vara med och påverka på riktigt.
Hos oss hittar du inte bara ett jobb - du hittar hem.
Du blir en del av en engagerad och framtidsinriktad organisation där vi kombinerar affärsmässighet med omtanke - för både människor och miljö. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1394007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds kommun
(org.nr 212000-0712) Kontakt
VD
Helena Grybäck Svensson helena.gryback.svensson@hultsfred.se 010-354 41 00 Jobbnummer
9660395