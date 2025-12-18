Fastighetsanalytiker till Kommersiella Fastigheter, Göteborg
Kommersiella Fastigheter är en specialiserad och framåtblickande aktör inom transaktionsrådgivning vid köp och försäljning av kommersiella fastigheter och fastighetsportföljer i hela Sverige. Med våra rötter i bank- och finanssektorn erbjuder vi personlig, kvalificerad och värdeskapande rådgivning som alltid utgår från våra kunders behov, mål och förväntningar. Vi arbetar långsiktigt och relationsdrivet, med ett starkt fokus på ägarledda bolag men också med större etablerade aktörer.
Genom vår breda kompetens hanterar vi hela spektrumet av kommersiella fastigheter, från bostäder och industri till kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter. Vi är ett livfullt företag präglat av engagemang, erfarenhet och en vilja att utmana en traditionell marknad. Vår kultur bygger på energi, närvaro och övertygelsen att rätt rådgivning gör verklig skillnad. Vårt uppdrag är tydligt: att skapa bättre och mer lönsamma affärer för våra kunder, varje dag.
Kommersiella Fastigheter befinner sig i en expansiv fas och söker en fastighetsanalytiker som vill bidra till att skapa hög kvalitet och affärsmässighet i våra transaktionsprocesser. Vi sitter i det mysiga området Sockerbruket i Göteborg men har kollegor runt om i landet. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där vi trivs och utvecklas.
Om rollen
Som analytiker inom transaktionsrådgivning arbetar du nära våra rådgivare och affärsteam. Rollen är både bred och utvecklande, och du använder din analytiska förmåga för att skapa värdefulla insikter som möjliggör affärer. För att trivas är det viktigt att du har ett intresse för fastighetsmarknaden, omvärldsbevakning och affärsmässighet.
Du kommer bland annat att:
genomföra marknadsanalyser och följa trender inom samtliga fastighetssegment
arbeta med ekonomiska analyser, kassaflöden, avkastningsbedömningar och interna värderingar
delta i investerings- och transaktionsarbete, inklusive Pre-DD och DD-processer
bidra med strukturerad datainsamling, kvalitetssäkring och upprätthållande av interna register
Utöver detta kommer du ha kontakt med kunder och samarbetspartners, delta i möten, presentera analyser och representera oss i branschnätverk. I rollen ingår även visst affärsstöd, bland annat i dialog med myndigheter och externa konsulter.
Din erfarenhet
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, exempelvis inom ekonomi, finans, fastighet eller liknande. Du har gärna några års erfarenhet från fastighetsanalys, transaktionsarbete eller annan analytisk roll med koppling till fastighetsbranschen. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska och har god datorvana, särskilt i Officepaketet. Erfarenhet av verktyg som Datscha, Kliva (Fastighetsloggen) och Avima är meriterande.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och analytisk, som trivs i en miljö där tempot tidvis är högt. Du arbetar självgående och proaktivt, är affärsmässig och ser nya möjligheter. Vi tror att du uppskattar en mindre, familjär arbetsplats där du kan bidrar till en positiv stämning. Du är serviceinriktad, initiativtagande och trivs i ett team där man samarbetar tätt. Med ett prestigelöst, flexibelt förhållningssätt hjälper du gärna till där det behövs. Som person är du social, kommunikativ och har lätt för att bygga relationer med både kollegor och kunder.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats med en familjär kultur och korta beslutsvägar, där du snabbt känner dig som en del av teamet. Vi är ett mindre och personligt bolag där du har stora möjligheter att påverka och forma din roll. Du blir en del av en företagskultur som präglas av nära samarbete, prestigelöshet, stort engagemang och möjlighet att forma din egen roll och växa tillsammans med bolaget. Du får trevliga förmåner utöver friskvårds bidrag som gemensam frukost på måndagar, konferensresor och möjligheten att ta med hund till kontoret. Här får du en positiv arbetsmiljö med härliga kollegor och mycket energi och du blir en viktig del av ett bolag som fortsätter utvecklas.
I den här rekryteringen samarbetar Kommersiella Fastigheter med Jerrie och frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Frida Dire, 0703-00 10 16 frida.dire@jerrie.se
. Låter detta som rätt roll för dig så söker du tjänsten med CV och personligt brev via jerrie.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
