Fast tjänst som personlig assistent till man i Falkenberg
2026-02-27
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Varberg
, Halmstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
NyKraft är ett privatägt företag inom LSS som bedriver personlig assistans i Halland. Företaget etablerades 2012 med kontor i Falkenberg. NyKraft värdesätter trygghet och det personliga mötet, av den anledningen finns mestadels av våra kunder och medarbetare i Hallands län.
Målet är att erbjuda en personligare personlig assistans. Som kund hos NyKraft erbjuds man en individuell assistans som tillsammans med kunden är utformad efter dennes behov. Kunden är delaktig i rekrytering och i det slutgiltiga valet av assistenter.
Vi är anslutna till Fremia och har kollektivavtal.
Vi söker nu en assistent för tjänst till en 37-årig, musikintresserad, man bosatt i Falkenberg.
Arbetspassen är förlagda som dygn med en tjänstegrad på 94% vilket innebär 8 dygn/rullande 4 veckor.
Vi ser gärna att du är redo för introduktion omgående.
• -
Som assistent ingår det att vara kunden behjälplig i alla vardagssysslor, hjälpa till med hygien och omvårdnad. Du behöver vara lugn, flexibel, positiv och ha lätt för att anpassa dig efter en annan persons behov.
Beskrivning av tjänsten:
Kunden är en 37-årig man som bor i egen lägenhet strax utanför centrala Falkenberg. Han har tillgång till bil som assistenten kör till daglig verksamhet och olika aktiviteter därför är det ett krav att assistenterna har B-körkort.
Kunden är blind och saknar utvecklat tal så det är därför extra viktigt att man är tydlig i vad man gör genom att berätta eller fysiskt visa och ha tålamod i sitt bemötande.
Kunden är mycket musikintresserad och du som söker tjänsten får gärna dela detta intresse och det är starkt meriterande om du kan spela något instrument såsom piano/gitarr.KvalifikationerKvalifikationer
• Är lugn och tydlig i ditt förhållningssätt och kommunikation
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift då det ingår att få och ge instruktioner om kundens omvårdnad
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka din ansökan!
Språkkrav:
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ny Kraft Assistans i Halland AB
(org.nr 556895-7400), https://www.nykraftassistans.se
311 42 FALKENBERG Körkort
NyKraft Assistans i Halland AB Kontakt
Nathalie Cronberg nathalie@nykraftassistans.se 0346-759900 Jobbnummer
9768109