Fast tjänst som personlig assistent till livsglad kvinna, Umeå
2026-01-23
Nu söker vi en personlig assistent till en livsglad och social kvinna i Umeå, samt till en personalgrupp som kännetecknas av trygghet, omtanke och god laganda.
Kunden bor i en trivsam villa tillsammans med sina älskade katter och har assistans dygnet runt med två assistenter i tjänst. Hon är totalförlamad, men lever ett aktivt och innehållsrikt liv med nära relationer, aktiviteter och ett stort engagemang i sin vardag. Som personlig assistent blir du en viktig del av hennes liv och vardag.
Detta är ett arbete där du verkligen gör skillnad, samtidigt som du blir en del av en arbetsplats där man stöttar varandra, samarbetar väl och möter varandra med värme.
Vi söker dig som:
har erfarenhet av vård och/eller personlig assistans
är trygg i dig själv och har ett lyhört bemötande
uppskattar samarbete och tydlig kommunikation
är djurvän och bekväm med katter
har körkort då kunden har tillgång till egen bilPubliceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Tjänsten omfattar en schemarad på cirka 67 %, förlagd till dag- och kvällspass. Det finns möjlighet till utökad tjänstgöring då uppdraget är under utveckling.
Vi ser i första hand kvinnliga sökande, men lägger störst vikt vid att personkemin fungerar väl.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
Välkommen med din ansökan.
Företagsinformation
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, engagemang, lärande, samverkan och ansvar är vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar.
Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar. Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsa Omsorg Norden AB
(org.nr 556918-2024), https://helsa.tidvis.se/lediga_tjanster
Västra Norrlandsgatan 22 a
903 25 UMEÅ
903 25 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Linn Rydberg linn@helsaab.se 090-2060886 Jobbnummer
