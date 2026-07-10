Fast heltidstjänst som personlig assistent till en härlig 9-årig tjej
Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Partille Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Partille
2026-07-10
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Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
Är du en glad, trygg och lekfull person som tycker om fartfyllda dagar? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en personlig assistent på heltid till en charmig och busig 9-årig flicka med multifunktionsnedsättning. Hon behöver assistans dygnet runt och söker en trygg vuxen som kan vara både ett stöd i vardagen och en rolig kompis i lek och aktiviteter.
Arbetet är varierande och innehåller både omsorg, ansvar och många fina stunder tillsammans. Du hjälper bland annat till med:
• Matsituationer och manuell sondmatning
• Personlig hygien och blöjbyten
• Ledsagning och förflyttningar
• Tillsyn
• Bus, lek och träning
• Att följa med på aktiviteter och nya äventyr
Vi söker dig som är empatisk, trygg och lyhörd för flickans behov. Du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att anpassa dig efter hennes dagsform.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg är meriterande, men inget krav. Det allra viktigaste är att du har rätt personlighet, ett stort hjärta och en trygg inställning.
Du behöver vara rökfri.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Tjänsten är en heltidsanställning på fast rad. Arbetstiderna är förlagda över dygnets alla timmar, eftersom flickan har behov av vaken assistans dygnet runt.
För rätt person väntar ett meningsfullt, roligt och omväxlande arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad i en ung tjejs vardag.
Känner du igen dig? Skicka gärna in din ansökan och berätta lite om vem du är och varför just du skulle passa i rollen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Levanda Personlig Assistans AB
(org.nr 556818-0151)
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Kontakt
Flutura Petri Flutura@levanda.se 0720806459 Jobbnummer
9999286