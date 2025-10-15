Fartfyllt och roligt extrajobb som personlig assistent i Göteborg!
Göteborg
Vem är jag?
Jag är en glad och positiv 18-årig kille som bor varannan vecka i Utby (östra Göteborg). Jag har personlig assistans och söker nu en vikarie till mitt härliga assistentteam!
Jag har autism, vilket innebär att jag ibland behöver lite hjälp för att komma i gång och komma ut på roliga aktiviteter. Jag klarar mycket själv, men uppskattar stöd vid bland annat måltider, hygien och på- och avklädning. Jag förstår allt du säger, men jag pratar inte själv. Däremot kan jag teckna Ja och Nej, och du lär dig snart förstå mina olika ljud och signaler. Mina intressen är många! Jag gillar musik, bada, åka buss, besöka biblioteket och Trädgårdsföreningen - och åka berg- och dalbana är bland det bästa jag vet! Dessutom är jag riktigt bra på att läsa kartor och busstidtabeller.
Vem är du?
Det viktigaste är att du gillar att vara aktiv och hänga med i svängarna! Du behöver ha okej fysisk ork, eftersom tempot ibland kan vara högt. Tidigare erfarenhet av autism är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du är trygg, lugn och vill göra skillnad. Jag är inte utåtagerande. Det finns en bil (automatväxlad) som vi kan använda, så körkort är en fördel. Eftersom det finns hund i hemmet behöver du vara bekväm med djur och inte allergisk.
Hur ser ett arbetspass ut?
På vardagar möter du upp mig i stan när jag slutar skolan. Vi tar taxi hem tillsammans, äter något gott och hittar på något kul - kanske en utflykt med kollektivtrafiken, en fika i Trädgårdsföreningen eller ett besök på biblioteket. Dagen avslutas hemma hos mig i Utby.
Om tjänsten
Omfattning: Extra vid behov
Arbetstider: Vardagar ca kl. 14.00-20.00, helger ca kl. 10.00-16.00
Låter det som något för dig?
Härligt! Skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv. Jag ser fram emot att träffa dig!
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Ansvarig rekryterare: David Henriksson
• Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Detta är ett deltidsjobb.
