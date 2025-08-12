Fartfyllt och roligt extrajobb för studenter på paketbana i Halmstad!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Halmstad
2025-08-12


Är du student och vill ha ett aktivt extrajobb vid sidan av dina studier? Har du truckkort och gillar att arbeta i en fartfylld miljö? Då kan detta vara jobbet för dig!Vi söker nu studenter för arbete på en välkänd terminal i Halmstad.

Här kommer du att arbeta på paketbanan och bidra till att paket hanteras snabbt och effektivt.

2025-08-12

Dina arbetsuppgifter
• Sortering och hantering av paket på paketbana
• Lasta och lossa gods
• Mottagning och scanning av försändelser
• Truckkörning vid behov

Arbetstider:
Passen är vanligtvis förlagda mellan 15.00-19.00 och 02.00-06.00 på vardagar, men kan variera. Därför är det viktigt att du är flexibel med din tillgänglighet.

Detta söker vi:Vi söker dig som:
• Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
• Är noggrann och effektiv
• Är en lagspelare och bidrar till teamets gemensamma mål

Kvalifikationer
• Truckkort A+B
• Studerar minst 50 % i minst två år framöver
• Tillgänglig minst två hela vardagar i veckan, även under tentaperioder
• Talar och skriver flytande svenska



Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
StudentConsulting
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9454605

