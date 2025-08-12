Fartfyllt och roligt extrajobb för studenter på paketbana i Halmstad!
2025-08-12
Är du student och vill ha ett aktivt extrajobb vid sidan av dina studier? Har du truckkort och gillar att arbeta i en fartfylld miljö? Då kan detta vara jobbet för dig!Vi söker nu studenter för arbete på en välkänd terminal i Halmstad.
Här kommer du att arbeta på paketbanan och bidra till att paket hanteras snabbt och effektivt.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
• Sortering och hantering av paket på paketbana
• Lasta och lossa gods
• Mottagning och scanning av försändelser
• Truckkörning vid behov
Arbetstider:
Passen är vanligtvis förlagda mellan 15.00-19.00 och 02.00-06.00 på vardagar, men kan variera. Därför är det viktigt att du är flexibel med din tillgänglighet.
DETTA SÖKER VI
Detta söker vi:Vi söker dig som:
• Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
• Är noggrann och effektiv
• Är en lagspelare och bidrar till teamets gemensamma målKvalifikationer
• Truckkort A+B
• Studerar minst 50 % i minst två år framöver
• Tillgänglig minst två hela vardagar i veckan, även under tentaperioder
• Talar och skriver flytande svenska
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
