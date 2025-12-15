Fartfyllt och kul extrajobb som personlig assistent!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en glad och positiv 18-årig kille som bor varannan vecka i Utby (östra Göteborg). Jag har personlig assistans och söker nu en vikarie till mitt härliga team!
Jag har autism, vilket innebär att jag ibland behöver lite hjälp för att komma i gång och ta mig ut på roliga aktiviteter. Jag klarar mycket själv, men uppskattar stöd vid till exempel måltider, hygien och på- och avklädning. Jag förstår allt du säger, men pratar inte själv. Däremot tecknar jag Ja och Nej, och du lär dig snart känna igen mina ljud och signaler.
Jag har många intressen - jag gillar musik, att bada, åka buss, besöka biblioteket och Trädgårdsföreningen. Åka berg- och dalbana är bland det bästa jag vet! Jag är dessutom riktigt bra på att läsa kartor och busstidtabeller.
Vem är du?
Du som söker gillar att vara aktiv och hänga med i tempot! Det är bra om du har hyfsad fysisk ork, eftersom dagarna ibland är fartfyllda. Erfarenhet av att arbeta med personer med autism är ett plus, men inget krav - det viktigaste är att du är lugn, trygg och har ett genuint engagemang.
Jag är inte utåtagerande. Eftersom det finns hund i hemmet behöver du trivas med djur och inte vara allergisk.
Hur ser ett arbetspass ut?
På vardagar möter du upp mig i stan när jag slutar skolan. Vi tar taxi hem tillsammans, äter något gott och hittar på något roligt - kanske en utflykt med kollektivtrafiken, en fika i Trädgårdsföreningen eller ett besök på biblioteket. Dagen avslutas hemma hos mig i Utby.
Om tjänsten
Omfattning: ca 25 %
Arbetstider: Varannan vecka (ojämna veckor), kvällstid
Schema:
• Måndag 16-20
• Tisdag 16-21
• Onsdag 15-20
• Torsdag 14-20
Enstaka helgpass kan förekomma.
Låter det som något för dig?
Härligt! Skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv - jag ser fram emot att träffa dig!
Vi arbetar med löpande urval. Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens referensnummer: 1134
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9644353