Farsta barnmorskemottagning söker nu en barnmorska
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-06
Välkommen till oss på Farsta barnmorskemottagning!
Farsta barnmorskemottagning söker nu en barnmorska för visstidsanställning fr.
o.m. omgående t.o.m. 2026-09-30.
Farsta är ett mångkulturellt område där vi arbetar med patienter från många olika kulturer och delar av världen. Barnmorskemottagningen ligger i Farsta centrum och hit tar du dig enkelt med tunnelbana, buss eller bil. Vi finns på Farstagången 32.
Farsta barnmorskemottagning ingår i BMM Stockholm Södra som är en barnmorskestyrd verksamhet inom SLSO bestående av 15 barnmorskemottagningar på södra sidan av Stockholm. Inom verksamheten bedrivs många utvecklingsprojekt inom olika områden och vi har gott om utbildningar att erbjuda. Totalt är vi ca 100 barnmorskor inom organisationen.
På mottagningen är vi 7 barnmorskor inkl. enhetschef. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och vårt fokus är att skapa trygghet för våra patienter och dess närstående genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Du har alltid en kollega att rådgöra med och vi har arbetssätt som främjar god kvalitet och hög säkerhet för både patient och medarbetare. Du kan kan läsa mer om oss på Farsta barnmorskemottagning
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sverige största arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom friskvård, fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi har även individuella scheman och flextid. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Arbetet på barnmorskemottagningen är omväxlande. Vi arbetar med graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, provtagning för STI, gynekologisk cellprovtagning, telefonrådgivning och olika typer av föräldraskapsstöd. Vi har både fysiska och digitala patientbesök. Vi erbjuder inskolning och tiden varierar utifrån dina tidigare erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt
Vana att arbeta i journalsystemet Obstetrix och Takecare
Tidigare arbete på barnmorskemottagning är meriterande
Anställningsform:
Visstidsanställning fr.o.m. nu t.o.m. 2026-09-30. Heltid, deltid kan diskuteras 90-100%.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som liksom oss är nyfiken, engagerad, ansvarstagande, trygg i din roll som barnmorska samt har god förmåga till både självständigt arbete och arbete i team. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Övrig information:
Intervjuer kommer att genomföras fortlöpande under hela ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, BMM Stockholm Södra Kontakt
Karin Mikaelsson Nordin, Enhetschef 0761355706 Jobbnummer
9543006