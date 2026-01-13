Färskvaruspecialist Kött & Chark Martin & Servera Restaurangbutiken Årsta
2026-01-13
Kan du sälja med omtanke? Brinner du för försäljning? Har du ett intresse för mat och spetskompetens inom kött & chark, och vill vara med och bidra till en inspirerande butiksupplevelse som gör våra kunder nöjda? Nu söker vi en Färskvaruspecialist på heltid (100%) till vår butik i Årsta med varierande arbetstider enligt schema.
Restauranger, caféer, foodtrucks, företag och föreningar är några av kunderna som handlar i våra butiker. Våra öppettider är mellan kl. 6-20 vardagar och kl. 8-18 på helger. Vårt sortiment är brett - allt från köksmaskiner till färskvaror och förbrukningsartiklar. Våra kunder uppskattar vår kunniga och hjälpsamma personal och vi vill såklart ha fortsatt hög kundnöjdhet. Därför är det viktigt för oss att du tycker det är roligt med försäljning och att möta kunder. Ditt personliga engagemang för våra kunder visar sig genom att du gör det lilla extra för kunden, du sätter dig in i deras verksamhet och vardag och vägleder dem till bra köp.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
• Arbete i vår färskvaruavdelning med Kött & Chark - du arbetar med försäljning, varuplock, varuvård och beställningar. Din specialistkunskap säkerställer att sortimentet alltid håller högsta kvalitet och att våra kunder möts av fräscha, attraktiva produkter.
• Bidra med din erfarenhet och produktkunskap inom Kött och Chark för att utveckla avdelningen. Din förståelse för säsonger, kvalitet, hållbarhet och trender gör att du aktivt kan påverka sortiment, inköp och försäljningsresultat.
• Ansvara för prognostisering och optimering av inköpsvolymer samt löpande uppföljning och analys av försäljning, svinn och lönsamhet. Genom ett strukturerat och analytiskt arbetssätt bidrar du till förbättrade resultat och effektiv varuförsörjning.
• Planera varuexponeringar utifrån fastställt årshjul och kampanjprogram. Genom att använda din expertis kring produktkvalitet och kundbeteende skapar du inspirerande, säljdrivande exponeringar som lyfter hela avdelningen.
• Kundservice - möt våra kunder med engagemang, kunskap och ett leende. Din förmåga att ge kvalificerad rådgivning och inspirera kunder med din kunskap om Kött och Chark stärker både kundupplevelsen och Martin & Serveras varumärke.
• Utföra kassaarbete med fokus på professionellt bemötande och hög servicekänsla. Din förståelse för produkterna bidrar till trygghet och kvalitet i varje kundmöte.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har stort intresse för mat, service och försäljning.
• Har erfarenhet från arbete med Kött och Chark i livsmedelsbutik och/eller restaurang
• Har bred och djup kunskap inom färskvaror, Kött och Chark
• Har god kunskap i butiksekonomi med fokus på och förståelse för lönsamhet och affärsmannaskap.
• Har en känsla för varuexponering i butik och skapa inspirerande butiksmiljöer.
• Har truckkort (meriterande).
• Har kassavana (meriterande).
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande rekrytering och annonsen kan komma att stängas tidigare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Tillträde: Efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Bolag: Martin & Servera Restaurangbutiker AB
Adress: Sockengränd 3, 12040 Årsta.
Kontakt: För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Butikschef Marcus Sjöholm, marcus.sjoholm@martinservera.se
. Vid frågor om processen är du välkommen att kontakta HR-Partner Clara Holmstedt, clara.holmstedt@martinservera.se
Facklig kontaktperson Handels är Eva Lindeman, eva.lindeman@martinservera.se
Martin & Servera Restaurangbutiker är ett dotterbolag i Martin & Servera-koncernen. Professionellt, personligt och prisvärt är våra ledord. Vi är ca 70 anställda och våra butiker finns i Stockholm. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Jobbnummer
9680354