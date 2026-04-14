Färskvaruchef Öppna Livsmedel - Maxi ICA Stormarknad, Bålsta
Rl Future Management AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-04-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
2026-04-14Om tjänsten
Som Färskvaruchef Öppna Livsmedel ansvarar du för att säkerställa driften inom bland annat Delikatess, Manuell fisk, Butikskök, Bageriet och Caféet. I rollen ingår att leda och utveckla avdelningarna såväl strategiskt som operativt. Du har resultatansvar för samtliga avdelningar inom ditt område och ansvarar samtidigt för att hela butiken erbjuder ett fräscht och spännande sortiment.
Du har ett stort ansvar för att kunderna upplever en välkomnande och inspirerande atmosfär i butiken och för att butiken ständigt ska ligga i framkant. En viktig del i arbetet är att arbeta med rätt kommunikation på gavlar, att arbeta med prisupplevelse samt att skapa en enhetlig och välordnad struktur i butiken och se till att butiken håller högsta kvalitet varje dag. Till din hjälp har du duktiga säljledare, som rapporterar direkt till dig. Du ingår i butikens ledningsgrupp.
Urval av ansvarsområden som ingår i tjänsten
Ansvar för avdelningarnas försäljning
Ansvar för kommunikation på gavlar och kyldiskar, prisupplevelse och matinspiration på avdelningarna
Optimering av avdelningens drift med ansvar för att rutiner följs och utvecklas på ett bra sätt
Leda, utveckla och inspirera personalen inom avdelningen
Budgetarbete och uppföljning av nyckeltal
Bemanning och planering för avdelningarna Kvalifikationer
Mångårig erfarenhet från ledande befattning i dagligvaruhandeln
Erfarenhet, kunskap och utbildning inom butiksdrift
Företagsledarutbildning eller liknande
Grundläggande kunskaper i LEAN (Ledande butiksdrift) är meriterande
Kunskaper om Min Butik och AOB är meriterande
Dina personliga egenskaper
Du är en driftig person med förmåga att genomföra aktiviteter som skapar en effektiv
butiksdrift och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är en person som drivs av försäljning och av att skapa god lönsamhet. Genom ett coachande förhållningssätt och genom ditt operativa arbetssätt motiverar du dina medarbetare att vilja utveckla verksamheten mot uppsatta mål.
Du drivs av att hålla butiken fräsch varje dag med välfyllda gavlar, säljtryck och en tydlig kommunikation. Du uppnår detta genom din förmåga att strukturera, prioritera, delegera och analysera. Du har social kompetens och är lyhörd för kundernas behov och trivs med att vara synlig och aktiv i butiken. På så sätt bidrar du till att skapa en trivsam atmosfär i butiken.
För att söka tjänsten går du in på vår hemsida: www.futuremanagement.se
Har du några frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Rolf Lindgren på Future Management, 070-513 66 94
Välkommen med din ansökan!
Maxi ICA Stormarknad Bålsta öppnades våren 2020 vid Lillsjöns företagspark, granne med natursköna Lillsjön. Butiken är lättåtkomlig för både boende i Bålsta som för förbipasserande på E18 som väljer att göra ett kort stopp för att handla god mat i kombination med lokal service. Det är en 10-minuterspromaned från ortens Resecentrum till butiken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rl Future Management AB
(org.nr 556701-2199)
Erik Dahlbergsallén 15
)
115 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Future Management Kontakt
Rolf Lindgren rolf.lindgren@futuremanagement.se 0705136694 Jobbnummer
9853198