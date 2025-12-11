Farmaciutredare med inriktning organisk kemi / läkemedelskemi
Läkemedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala
2025-12-11
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkemedelsverket i Uppsala
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Vi söker nu farmaciutredare till enheten för Farmaci och Bioteknologi.
Vår verksamhet
Verksamhetsområdet Tillstånd verkar på flera sätt för att ändamålsenliga läkemedel ska nå patienten. Godkännanden av nya läkemedel, säkerhetsuppföljning och hantering av ändringar av godkända produkter är centrala delar i vårt uppdrag, liksom rådgivning avseende läkemedelsutveckling och information om läkemedel. Verksamhetsområde Tillstånd har närmare 400 anställda och består av flera enheter. Enheten för Farmaci och Bioteknologi (FOB) består av drygt 90 medarbetare som arbetar inom ett brett vetenskapligt område. Enheten ansvarar för värdering av dokumentationen rörande utveckling, tillverkning, karakterisering och kontroll av läkemedel under hela livscykeln. Värderingen tillsammans med den för läkemedlens effekt och säkerhet (utreds av andra enheter) ligger till grund för beslutet om ett läkemedel kan godkännas för kliniskt bruk. Vi samverkar med andra medlemsländer i EU samt bidrar aktivt till kommittéer och arbetsgrupper inom den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA. Enheten deltar även i arbetet med att bistå företag och forskare med vetenskapliga råd, liksom i utarbetandet av riktlinjer inom ramen för det internationella normativa samarbetet.
Du kommer som farmaciutredare att organisatoriskt höra hemma på enheten för Farmaci och Bioteknologi i en av fyra grupper som ansvarar för utredning av ansökningar för läkemedel innehållande kemiskt framställda läkemedelsubstanser. Enhetens arbete omfattar såväl utredning av ansökan för att sätta nya läkemedel på marknaden som ansökningar om ändringar av godkända produkter.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Din huvuduppgift är att i enlighet med regulatoriska krav, riktlinjer och legala regelverk samt ur ett vetenskapligt perspektiv, kritiskt bedöma den farmaceutiska kvaliteten hos läkemedel baserat på den med läkemedelsansökan inskickade dokumentationen för hur läkemedlet utvecklats, tillverkas och kontrolleras. Det innefattar främst läkemedelssubstans men även läkemedelsprodukt kan bli aktuellt. Utredningsarbetet omfattar bedömningar inom ämnesområdena organisk kemi, fysikalisk kemi och analytisk kemi. Bedömningarna resulterar i en utredningsrapport.
Inom ansvarsområdet ingår såväl läkemedel innehållande nya läkemedelssubstanser, som generiska produkter. Arbetet är självständigt och utvecklande. Det innebär nära samverkan med kollegor inom myndigheten samt med övriga läkemedelsmyndigheter inom EU.Bakgrund
Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig universitets- eller högskoleutbildning, exempelvis apotekare, kemist eller civilingenjör. Du har doktorsexamen i organisk kemi/läkemedelskemi. Du har flerårig erfarenhet och kunskap om utveckling och tillverkning av läkemedelssubstanser.
Det dagliga arbetet ställer krav på god datorvana liksom på god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet från arbete inom läkemedelsindustrin med utveckling av syntes och tillverkningsprocess samt framtagande av kontrollstrategier
• Erfarenhet från vidareutveckling av läkemedelssubstans till läkemedelsprodukt
• Erfarenhet från arbete med farmaceutisk regulatorisk dokumentation
Dina personliga egenskaper
Du har ett vetenskapligt tankesätt och förmåga att se samband i stora mängder av information, extrahera det väsentliga samt beskriva, värdera och motivera dina slutsatser. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete och att arbeta målinriktat mot fastställda tidsramar.
Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och arbetar aktivt för goda relationer och gemensamma resultat. Du främjar det kollegiala och bidrar aktivit till att skapa en god arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Farmaci och Biotek
Diarienummer: 2.4.1-2025-103889
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Åsa Herslöf Björling. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Under jul och nyårsledigheten t.o.m. 6 januari är vi på julledighet, varför återkoppling kan dröja.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
