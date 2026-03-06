Farmacevt till Apotek Hjärtat Galleria Mirum Hägern, plan 1, Norrköping
2026-03-06
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Nu söker vi ytterligare en farmaceut till vårat apotek i Galleria Mirum, plan1. Vi är 10 medarbetare och behöver stärka upp arbetslaget med ytterligare en medarbetare.
Våra kunder är till stor del stamkunder från de som bor i närområdet eller av dem som har ett ärende till Gallerian. Du tar dig enkelt till apoteket med både bil och kollektivtrafik. Dessutom finns gratis parkering för personalen. Vi har öppet 9-20 på vardagar, 10-18 på lördagar och söndagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut på hel eller deltid. Provanställning kommer att tillämpas och tillträde sker enligt överenskommelse.
För mig som chef är det viktigt att medarbetarna trivs och har roligt på jobbet. Vi sätter alltid kunden i fokus och arbetar ständigt på att utvecklas och förbättras. Vi erbjuder dig spännande kundmöten i en mångkulturell miljö.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Du är intresserad av att utveckla dig och bli Farmaciansvarig eller Varuansvarig på apoteket
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Kontaktperson: Carina Johansson, 070-2365181
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
600 13 NORRKÖPING Arbetsplats
Apotek Hjärtat Galleria Mirum Hägern, Norrköping Jobbnummer
9780710