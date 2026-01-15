Farmaceuter till Kronans Apoteks nyetablering i Alvesta
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Alvesta
2026-01-15
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek i AlvestaI maj 2026 öppnar vi ett helt nytt Kronans Apotek i Alvesta (hurra!) och nu söker vi dig som vill vara med från början och bygga upp apoteket tillsammans med oss. Nyfiken? - då ska du scrolla ner!
Alvesta är en småstad med cirka 20.000 invånare, belägen där Södra stambanan (Malmö-Stockholm) möter Kust till kust-banan (Göteborg-Kalmar/Karlskrona). Orten har ett starkt lokalt näringsliv och all service som behövs. Apoteket etableras i anslutning till ett helt nybyggt Willys, i en modern och levande miljö. Läget är nära centralstationen och mitt i ett växande bostadsområde. Teamet kommer att bestå av cirka fem medarbetare, både farmaceuter och apotekstekniker, som tillsammans jobbar för skapa en trygg, professionell och varm atmosfär.
Som farmaceut hos oss är det dagliga arbetet omväxlande. Du jobbar med allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling.
Preliminära öppettiderna för apoteket är måndag till fredag 09.00-19.00 samt lördag och söndag 10.00-15.00, men dessa kan komma att justeras när vi är i full gång. Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål.
Din ansökan Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Gunilla Andersson på Unionen via gunilla.andersson@kronansapotek.se
, Verdi Sawma på Unionen via verdi.sawma@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9685440