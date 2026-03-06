Farmaceuter till Kronans Apotek i Varberg
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Varberg Visa alla apotekarjobb i Varberg
2026-03-06
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Farmaceuter till Varberg - bli en del av våra härliga team!
Vi söker nu nya farmaceutkollegor till våra fyra apotek i vackra Varberg med omnejd! Här finns något för alla - oavsett om du trivs bäst i stadspuls, i det familjära eller i en växande stadsdel. Har du ambitioner att ta extra ansvar, till exempel som LMA, lageransvarig eller egenvårdsansvarig, ser vi det som ett stort plus - hos oss uppmuntras utveckling och egna initiativ.
Apoteket Västra Vallgatan
Ett stort och rymligt apotek mitt i Varbergs stadskärna. Här möter du ett blandat kundflöde och får arbeta med flera tjänster, bland annat vaccinationer. Perfekt för dig som gillar tempo, variation och att alltid ha något på gång! Öppettider: 09:00-18:00 vardagar och på lördagar mellan 09:00-15.00.
Apoteket Håstens Vårdcentral
Ett personligt och familjärt apotek med många stamkunder och ett nära samarbete med vårdcentralen. Här är det recepttungt och fokus ligger på trygghet, kvalitet och fina kundrelationer. Öppettider: 08:00-17:00 vardagar.
Apoteket Breared
Beläget i södra Varberg, granne med både Coop och Systembolaget. Ett medelstort apotek med många rader och en jämn ström av kunder - här får du både utvecklas och vara med och forma apoteket. Öppettider:09:00-19:00 på vardagar, 10:00-15:00 på lördagar
Apoteket Torggatan
Centralt beläget apotek med utmärkta kommunikationsförbindelser och ett ständigt flöde av kunder. Här kombineras närhet, energi och laganda på bästa sätt. Öppettider: 09:00-18:00 på vardagar, 09:00-15:00 på lördagar. För dig som är intresserad, finns möjligheten att utbilda sig till LMA.
Vårt gemensamma fokus
Oavsett vilket apotek du hamnar på är trivsel, laganda och arbetsglädje alltid i centrum.
Vi tror på glada medarbetare och nöjda kunder - där vi värnar om en familjär stämning där alla känner sig trygga, inkluderade och sedda.
Hos oss får du vara en del av ett gäng som tycker att det ska vara roligt att gå till jobbet, samtidigt som vi varje dag levererar kundupplevelser i världsklass.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid. Önskad start enligt överenskommelse
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9781778