Farmaceut till sjukvårdsfarmaci på universitetssjukhuset
2025-10-07
Vi söker nu efter medarbetare som har ett genuint intresse av att hjälpa kollegor inom vården och utföra farmaceutiska tjänster med hög kvalitet.
Vi utformar vårt arbete löpande efter vårdens behov i fokus. Dina närmsta kollegor som du delar arbetsuppgifter med är apotekare, receptarier och apotekstekniker.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Du kommer att arbeta med vårdnära farmaceutiska tjänster inom sjukvårdsfarmaci. Din tid spenderar du på flera avdelningar och utformar ditt arbete utifrån klinikens behov och bistår med farmaceutisk kompetens i olika frågor. Vårt yttersta mål är att farmacevter ska arbeta som en integrerad del i teamen ute på de vårdavdelningar som vi bemannar. Syftet är att öka patientsäkerheten genom att bidra med farmaceutisk kompetens samt ge utrymme för sjuksköterskorna att i större utsträckning finnas där för patienterna. Vi samarbetar inom hela läkemedelscentrum och arbetar tätt mellan enheterna. Detta kan innebära att du även jobbar med andra arbetsuppgifter som till exempel administrativa arbetsuppgifter kopplat till regionens läkemedelsarbete.
Du trivs bra med att jobba med människor och är engagerad och hjälpsam både i mötet med vårdens medarbetare och i samarbetet med dina kollegor. Utmaningar och förändringar ser du som möjligheter till förbättringar och utveckling. Tillsammans med erfarna medarbetare kommer du att växa i din roll som apotekare eller receptarie och fortsätta att driva vår verksamhet framåt i den hastighet som krävs för att möta vårdens behov.
Läkemedelscentrum har genomgått en lång rad förändringar under flera års tid och ökat flerfaldigt i omfång och uppdrag. Läkemedelscentrum omfattar tre enheter: klinisk farmakologi, sjukvårdsfarmaci och sjukhusapoteket och har medarbetare på alla tre sjukhusen i länet. Nuvarande sjukvårdsfarmaci motsvarar i stora drag tidigare läkemedelsförsörjningen och klinisk Farmaci. På Läkemedelscentrum bedrivs även forskning och utbildning på både grund- och fortsättningsnivå, i linje med universitetssjukvårdens uppdrag.
Du är legitimerad apotekare eller receptarie. Du har antingen jobbat några år eller är nyutexaminerad. Introduktion och upplärning anpassas utifrån din studie- och yrkesbakgrund. Flytande svenska, C1 eller C2 är ett krav. Ditt arbete kännetecknas av noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet. Du är strukturerad och kan prioritera ditt arbete på ett effektivt och noggrant sätt. Du kan se helheten och har lätt för att anpassa dig vid ändrade förutsättningar och är lösningsorienterad. I relation med andra är du uppmärksam och tillmötesgående, samt lyhörd för vårdens och andra verksamheters behov.
Du har god samarbetsförmåga och kan på ett prestigelöst sätt arbeta i team samtidigt som du utan problem kan utföra arbetet självständigt. Du förväntas vara engagerad, initiativtagande och tillsammans med övriga medarbetare bidra till att utveckla verksamheten. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen.
Vi erbjuder en tjänst på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
