Farmaceut till Onkologiavdelning 87 i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Apotekarjobb / Lund Visa alla apotekarjobb i Lund
2025-09-24
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Höör
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Bli en del av oss på Onkologiavdelning 87! Vi bedriver onkologisk specialistvård och är både stolta över den vård vi bedriver och den arbetsmiljö vi kan erbjuda dig som farmaceut!
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i Södra sjukvårdsregionen, med en befolkning på cirka 1,6 miljoner invånare. Verksamhetsområdet har öppen- och slutenvårdsenheter i Malmö, Lund och Helsingborg.
Onkologiavdelning 87 är en högspecialiserad vårdavdelning som främst behandlar diagnoserna lymfom och sarkom men även forskningspatienter från hela onkologin. Vi vårdar både elektiva och akuta patienter. Det finns en FAS1-enhet på vår avdelning, vilket innebär att vi har en stark anknytning till forskning. Vi befinner oss just nu i en spännande fas med introduktion av nya behandlingsmetoder.
Vi har profilerat oss inom Skånes universitetssjukvårds (Sus) som en avdelning där extra satsningar görs på omvårdnad, utveckling och personal. Flera av våra medarbetare driver egna utvecklingsprojekt och vi har som ambition att regelbundet avsätta tid till verksamhetens utveckling. Vi erbjuder dig ett öppet och positivt arbetsklimat med möjlighet till både individuell kompetensutveckling och deltagande i avdelningens gemensamma utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en farmaceutkollega för ett trivsamt arbete i omväxlande tempo till vår utvecklande onkologiavdelning.
Som farmaceut hos oss är du en viktig del i det interprofessionella teamet där du samarbetar nära läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samt farmaceuter på övriga onkologiska/hematologiska avdelningar. Du har det huvudsakliga ansvaret för läkemedelsrummet vad gäller beställningar, kontroller och införskaffning av läkemedel. I arbetet ingår också iordningställande av läkemedel samt beredningar av allt från antibiotika till TPN till antineoplastiska läkemedel i LAF-bänk. Du bistår även läkarna med interaktionskontroller och annan farmakologisk rådgivning samt gör läkemedelsavstämningar med patienter. Farmaceuten har också en viktig roll i avdelningens utvecklingsarbete och deltar aktivt att skriva rutiner och PM.
Som ny farmaceut hos oss får du en heltäckande introduktion under några veckor som är både teoretisk och praktisk. Vi erbjuder därefter regelbundet interna föreläsningar och workshops för att sprida och dela kunskap. Unikt för vår avdelning är att vi varannan vecka anordnar en etikrond där all personal deltar och har möjlighet att ventilera och reflektera kring arbetet. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerade apotekare eller receptarier med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Vi ser att du har ett intresse för onkologisk vård.
När det kommer till dig som person ser du värdet av ett gott samarbete och medverkar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan arbeta både självständigt och i team. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Jonathan Nilsson, Enhetschef 046-17 85 17 Jobbnummer
9524753