Farmaceut till LloydsApotek i Stockholm St Eriksplan

The We Select Company AB / Apotekarjobb / Stockholm2021-04-13LloydsApotek i Stockholm St Eriksplan söker en serviceinriktad farmaceut som brinner för rådgivning och att bidra till människors hälsa. Trivs du i en roll där du möter mycket kunder? Sök då jobbet som farmaceut hos oss redan idag!2021-04-13I rollen som farmaceut arbetar du omväxlande med recepthantering, kvalificerad rådgivning av läkemedel och i egenvården, försäljning samt kvalitetsarbete. Du har en viktig roll i apoteket då du genom din kompetens bidrar med att ge bästa råd till våra kunder. En stor del av arbetet handlar om att skapa goda kundrelationer, ge service och arbeta med försäljning.Apotekets öppettider är: vardagar kl. 08:00-19:30, lördagar kl. 10:00-17:00, söndagar kl. 11:00-15:00.Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller receptarie och som gärna vill skapa goda relationer både till kunder och kollegor. Har du tidigare erfarenhet av arbete som farmaceut i apotek är det meriterande men inte ett krav.Som person trivs du med rådgivning både vid recepthantering och i egenvården och det är viktigt för dig att varje enskild kund får bästa service. Du värdesätter kunskap och vill gärna dela med dig av den. Du är noggrann, ansvarsfull och nyfiken på utveckling samt drivs av att göra skillnad. Du har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer både med kunder och kollegor och trivs med att arbeta i team.Vi erbjuderHos oss på LloydsApotek får du möjligheten att vara med på den spännande resa det innebär att bygga en apotekskedja från grunden. Vår organisation präglas av korta beslutsvägar som ger dig som medarbetare möjlighet att vara med och påverka samt att utvecklas. Din personliga utveckling är viktig för oss, därför satsar vi på att alla medarbetare på varje apotek får den kompetensutveckling som behövs. Förutom digitala utbildningar erbjuder vi interna utbildningar inom rådgivning, egenvård, farmakoterapi, produktkunskap och ledarskap.Vi erbjuder dig möjlighet att växa med oss både på den lokala orten och inom vår internationella koncern. Vi söker dig som värdesätter kundfokus, kvalitet, kompetens och som har vilja och driv att vara med och bygga upp LloydsApotek i Sverige.Låter det här som en utmaning för dig? Sök då tjänsten snarast, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.För frågor om tjänsten, kontakta Apotekschef Hashem Ebrahimzadeh, 073 825 57 41.Välkommen till ett apotek som vågar tänka nytt!LloydsApotek arbetar dagligen för ett friskare Sverige. LloydsApotek öppnade sitt första svenska apotek i Eskilstuna i februari 2010, då under namnet DocMorris. Idag driver företaget 78 fysiska apotek runt om i landet och erbjuder en komplett e-handel med läkemedel och ett brett sortiment inom egenvård. LloydsApotek är ett nytänkande apotek som genom rådgivning och tjänster vill inspirera till att leva ett mer hälsosamt liv. Hos LloydsApotek möter kunden kompetent och välutbildad personal som är experter inom receptbelagda läkemedel, hud och värk.LloydsApotek är en del av McKesson Europe, ett av de ledande internationella tjänsteföretagen inom läkemedels-, apoteks- och hälsovård. McKesson är verksam i 13 länder runt om i världen och sysselsätter cirka 38 000 människor.Sista dag att ansöka är 2021-04-30The We Select Company ABSt Eriksplan 411320 STOCKHOLM5689473