Farmaceut till Läkemedelsenheten, Region Jämtland Härjedalen
2026-02-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Läkemedelsenheten i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Läkemedelsenheten har det övergripande ansvaret för läkemedelsförsörjning genom distribution och egentillverkning av läkemedel, och ger farmaceutiskt stöd till avdelningar på sjukhuset. Enheten utgör ett strategiskt stöd till ledning och arbetar med att ta fram rutiner för läkemedelshantering, utbildning av vårdpersonal och chefer, analys och uppföljning samt kontroll av lagefterlevnad. Verksamheten är till stor del författningsstyrd med Läkemedelsverket som inspekterande verksamhet. Enheten organiserar sig inom fyra områden: farmaceutiskt stöd, tillverkning, läkemedelsservice och strategiska läkemedelsfunktioner.
Läkemedelsenheten har idag 22 medarbetare med bred bakgrund och kompetens. Klimatet på enheten beskrivs som välmående, utvecklande och med god sammanhållning.

Publiceringsdatum: 2026-02-13

Arbetsuppgifter
I din roll som Farmaceut kommer du att vara en del av läkemedelsteamet som arbetar med operativa och strategiska läkemedelsfrågor kopplade till regionens läkemedelsförsörjning. Exempel på arbetsuppgifter:
• Operativt arbete inom tjänsten för läkemedelsservice
• Bidra till att läkemedelsförsörjningen inom specialistvården utförs på ett patientsäkert och kostnadseffektivt sätt utifrån din kompetens i nära samarbete med specialistvården.
Inom verksamheten finns goda möjligheter till varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Tunga lyft förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är legitimerad receptarie eller legitimerad apotekare
• Har minst 3 års erfarenhet av yrket
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet av läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvården
• Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
• Samarbetsförmåga
• Flexibel
• Strukturerad
• Kvalitetsmedveten
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Ersättning enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Läkemedelsenheten Kontakt
Tf-läkemedelschef
Anna Isberg anna.1.isberg@regionjh.se 063-14 24 79 Jobbnummer
