Farmaceut till Kronans Apoteks framtidsort Mariestad - extra klirr i
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Mariestad Visa alla apotekarjobb i Mariestad
2026-07-07
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, Skövde
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Vi på Kronans Apotek finns i hela Sverige, från Ystad till Kiruna, med över 500 apotek och en grym e-handel. Nu söker vi dig som är legitimerad apotekare eller receptarie och som vill bli en del av vårt team i Mariestad. Som ny farmaceut hos oss erbjuder vi dig på Kronans Apotek till denna ort inte bara en god arbetsmiljö, utan också lönetillägg och bonus, en perfekt möjlighet att växa både personligt och professionellt. Flytta eller pendla hit och jobba tillsammans med oss för en värld som mår bra! 🌍🧡
Varför oss? ✨Som farmaceut hos oss i Mariestad välkomnas du av ett engagerat team, ett spännande och omväxlande arbete, och för att göra det extra lockande: vårt framtidsortspaket med fördelar som ger extra klirr i kassan. 💸 Utöver pengen kan du förvänta dig en dynamisk arbetsmiljö där du är hjärtat i vår kundupplevelse. Apoteket ligger vägg i vägg med vårdcentralen, och vi har trevliga kunder i alla åldrar. Att arbeta i Mariestad ger dig småstadscharm och nära till Vänerns naturparadis året runt! Sommartid väntar hamnliv och uteserveringar, och på vintern blir Vänern en perfekt isbana för skridsko och längdskidor ⛷️Vårt team på sex personer har bra sammanhållning och ställer upp för varandra, och vi får till och med hjälp av några trevliga pensionärer som gör teamet ännu mysigare!
Vi har öppet 08:30-17:30 och ja, du är ledig ALLA helger och röda dagar! 🎉
Vårt Framtidsortspaket som gör skillnadVi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi dig något extra om du väljer att komma till oss.
Lönetillägg 💰5000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla till denna ort.
Bonus 🏆För att vi vill att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi en årlig bonus på 60.000kr under dina tre första år hos oss (psst...totalt upp till 180,000 kr 😉). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du valt att bygga din framtid här med oss!
Erbjudandet gäller för dig som är farmaceut som söker dig till Kronans Apotek Mariestad och som väljer att flytta eller pendla till denna ort för att bli en del av vårt fantastiska team. Lönetillägget och bonusen är proportionerliga mot eller direkt kopplade till sysselsättningsgraden.
Vill du bli en del av vår värld? 🚀Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Pernilla Zakrisson: pernilla.zakrisson@kronansapotek.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
Lindhagensgatan 116 9tr (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Jobbnummer
9994961