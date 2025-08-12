Farmaceut till Kronans Apoteks framtidsort Birsta Sundsvall - extra klirr i
2025-08-12
Vi på Kronans Apotek finns i hela Sverige, från Ystad till Kiruna, med över 500 apotek och en grym e-handel. Nu söker vi dig som är legitimerad apotekare eller receptarie och som vill ta nästa steg och bli en del av vårt härliga team i Birsta Sundsvall. Som ny farmaceut hos oss erbjuder vi dig på Kronans Apotek i Birsta Sundsvall inte bara en god arbetsmiljö, utan också lönetillägg och bonus - en perfekt möjlighet att växa både personligt och professionellt. Flytta eller pendla hit och jobba tillsammans med oss för en värld som mår bra!
Varför oss?
Som farmaceut hos oss i Birsta Sundsvall möts du av ett fantastiskt team, ett roligt och varierande jobb - och för att göra det extra lockande: vårt framtidsortspaket med fördelar som ger extra klirr i kassan. Utöver pengen kan du förvänta dig en dynamisk arbetsmiljö på apoteket som ligger i Norrlands största köpcentrum, där du är hjärtat i vår kundupplevelse. Men även möjligheten att jobba med en mängd olika målgrupper som besöker köpcentrumet och vårt apotek - från barnfamiljer, turister, pensionärer till vårdpersonal. Du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat team bestående av totalt 15 medarbetare varav 6 farmaceuter, som samarbetar i det dagliga arbetet för att skapa en trivsam, trygg och inspirerande arbetsmiljö.
Vårt framtidsortspaket som gör skillnad
Vi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare, plats och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi dig något extra om du väljer att komma till oss i Birsta Sundsvall.
- Lönetillägg
5000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla till Birsta Sundsvall för att bli en del av vårt team.
- Bonus
För att vi vill att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi en årlig bonus på 60.000kr under dina tre första år hos oss (psst...totalt upp till 180.000 kr ). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du valt att bygga din framtid här med oss!
Erbjudandet gäller för dig som är farmaceut som söker dig till Kronans Apotek och som väljer att flytta eller pendla till Birsta Sundsvall för att bli en del av vårt team. Lönetillägget och bonusen är proportionerliga mot eller direkt kopplade till sysselsättningsgraden.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare och som är nyfiken på att jobba hos oss på Kronans Apotek. För att trivas i rollen ser vi att du har en stark passion för att hjälpa våra kunder till en trygg och effektiv läkemedelsanvändning samt att främja deras hälsa.
Vill du bli en del av vår värld?
Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan idag. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta regionchef Anders Pokosta: anders.pokosta@kronansapotek.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Stephanie Nielsen från Unionen, maila Stephanie.nielsen@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
