Farmaceut till Kronans Apoteks Distansapotek i Enköping
2025-10-23
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut hos oss på Kronans Apotek E-handelNu söker vi fler legitimerade farmaceuter till vårt team på E-handeln i Enköping! Då E-handeln är under stark utveckling finns det ständigt möjligheter till att vara delaktig och ta initiativ i utvecklingen av verksamheten och teamet - något som vi välkomnar och uppmuntrar!
Vår E-handel fortsätter att växa och nu finns möjligheten för dig att växa tillsammans med oss på vår stora nya produktionssite! I januari 2023 flyttade vi in i ett splitternytt eget hus med de allra senaste teknikerna för verksamheten. Här blir du en del av ett härligt gäng på ca 25 farmaceuter som jobbar för att nå våra mål tillsammans med lagerpersonal, teamledare, gruppchefer, lagerchef och apotekschef. Till er hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet. Vi värderar våra medarbetare och dess arbetsmiljö högt och vi arbetar ständigt med förbättringar tillsammans.
Det dagliga arbetet är centrerat runt receptexpedition i vår privatkundsaffär (B2C) där du tillsammans med dina kollegor arbetar tätt med övriga avdelningar av produktionen, så som inleverans, utleverans och lagerhantering. Dessutom finns det möjligheter att utvecklas till andra delar av den farmaceutiska organisationen hos oss, som administrativ farmaceut, B2B-farmaceut, teamledare eller inom LMA-teamet. Det är inte långt till beslutande organ och därför är det lätt att påverka och vara med och utveckla verksamheten till det bättre.
Exempel på arbetsuppgifter
- Du ansvarar för att expediera ut rätt läkemedel i rätt tid till varje kund och för att erbjuda våra kunder en professionell läkemedelsrådgivning
- Du hjälper dina kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa
- Du samarbetar tillsammans med alla dina kollegor för att apoteket ska ha 100 % nöjda kunder
- Du deltar aktivt i rapportering och uppföljning av produktivitet och övriga mål
- Du bidrar till ett gott samarbete vad gäller process och effektivitet tillsammans med lagerpersonal, teamledare och funktionsansvariga.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Antingen är du i början av din karriär eller har du längre erfarenhet och vill sprida och inspirera med din kunskap till dina nya Kronans kollegor. Du är engagerad och brinner för att din arbetsplats och ditt team ska komma framåt och utvecklas tillsammans med dig.
Intresserad?
Tycker du att detta låter lika spännande som vi tycker att det är. Skicka då in ditt CV eller LinkedInprofil via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Anställningsform: 100% heltid 38,5 h/v
Tillträde: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef för farmaceuterna Johanna Viksell på johanna.viksell@kronansapotek.se
eller Maijlis Karlsson på maijlis.karlsson@kronansapotek.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Stephanie Nielsen från Unionen, maila Stephanie.nielsen@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
