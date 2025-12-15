Farmaceut till Kronans Apotek Vingåker - bli vår femte kollega!
2025-12-15
Välkommen till vår värld i Vingåker - hos oss bryr vi oss lite mer På Kronans Apotek i Vingåker möts du av en modern och inbjudande miljö där värme, omtanke och glädje präglar allt vi gör. Här handlar det inte bara om ett jobb, du blir en del av en levande gemenskap som stöttar varandra med hjärta och humor varje dag. Vårt apotek ligger mitt i ett pulserande område med närhet till allt du kan tänka dig. Från mysiga mataffärer och vårdcentral till charmiga bostäder, restauranger och butiker. Dessutom finns tågstationen precis bakom apoteket och busstationen ligger bara fem minuter bort, vilket gör pendlingen både smidig och enkel. Psst! - Har vi nämnt att resekortet inom Sörmland kostar bara 1070kr och innefattar både buss och tåg?Som farmaceut hos oss får du en varierad och meningsfull vardag där du med ditt kunnande och din värme bidrar till att ge våra kunder den bästa möjliga rådgivningen - allt från läkemedelsinformation till egenvårdsprodukter. Du ansvarar även för lagerhållning och är med i kampanjarbetet för att säkerställa högsta kvalitet. Det allra bästa är att du blir en del av ett passionerat team, tre av oss är farmaceuter inkl. LMA och apotekschef samt två apotekstekniker. Hos oss står samarbete och glädje alltid i centrum!
Apoteket är ett femdagars apotek och har öppet kl. 09.00 till 17.00 på vardagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid, där du blir en värdefull del av apotekschef Annikas team. Och har du lång resväg men vill jobba hos oss trots det? Tillsammans kan vi kanske hitta en lösning som fungerar för oss båda. Exempelvis har vi tillgång till en gemensam kostnadsfri övernattning om behov finns. Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare, gärna LMA. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Din ansökan Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
