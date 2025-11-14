Farmaceut till Kronans Apotek Sundsvall - extra klirr i kassan!
2025-11-14
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek Sundsvall, BirstaSom farmaceut hos oss i Birsta Sundsvall möts du av ett fantastiskt team och ett roligt samt varierande jobb. Du kan förvänta dig en dynamisk arbetsmiljö, då apoteket ligger i Norrlands största köpcentrum, du blir alltså hjärtat i vår kundupplevelse. Här ges du även möjligheten att jobba med olika målgrupper som besöker köpcentrumet och vårt apotek, från barnfamiljer, turister, pensionärer till vårdpersonal. Du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat team bestående av totalt 15 medarbetare varav 6 farmaceuter, som samarbetar i det dagliga arbetet för att skapa en trivsam, trygg och inspirerande arbetsmiljö. Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer och kvalitetsarbete
Möt vår apotekschef Zandra Som ledare är jag inlyssnande och förstående. Jag är en i gänget och tycker att just det är otroligt viktigt, det är ju vi tillsammans som gör allt möjligt. Jag hoppar gärna in där jag behövs och försöker alltid lösa våra problem så snabbt det går. Jag har under mitt dryga år på Kronans fått ihop ett härligt team och en arbetsplats med en familjär känsla - Något jag anser är värt väldigt mycket och något som utspeglar sig även mot våra kunder. Vi har kul på jobbet och jag vågar säga att jag ändå haft ett finger med i spelet
Vårt framtidsortspaket som gör skillnadVi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare, plats och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi dig något extra om du väljer att komma till oss i Birsta Sundsvall.
- Lönetillägg 5000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla till Birsta Sundsvall för att bli en del av vårt team.
- Bonus För att vi vill att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi en årlig bonus på 60.000kr under dina tre första år hos oss (psst...totalt upp till 180.000 kr ). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du valt att bygga din framtid här med oss!
Erbjudandet gäller för dig som är farmaceut som söker dig till Kronans Apotek och som väljer att flytta eller pendla till Birsta Sundsvall för att bli en del av vårt team. Lönetillägget och bonusen är proportionerliga mot eller direkt kopplade till sysselsättningsgraden. Våra öppettider är kl. 09:00 - 19:00, lördagar kl. 10:00 - 16:00 och söndagar kl. 11:00 - 16:00. Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål.
Din ansökan Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
