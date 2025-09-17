Farmaceut till Kronans Apotek Smedjebacken - extra klirr i kassan väntar di
2025-09-17
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut till Kronans Apotek i SmedjebackenVi söker dig som är legitimerad farmaceut och som vill bli Kronans Apotek i Smedjebacken främsta expert på receptbelagda läkemedel och receptfria mediciner. Apoteket är beläget mitt i samhället och i närområdet finns det matbutiker och bostadsområden. Vi har stor variation på våra kunder, allt från den typiske receptkunden till egenvården. Du kommer arbeta tillsammans med ett team bestående av två farmaceuter och två apotekstekniker som gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklass.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling.
Vårt framtidsortspaket som gör skillnadVi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi något extra om du väljer att komma till oss i Smedjebacken:
- Lönetillägg 5 000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla för att bli en del av vårt team!
- Bonus För att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi dig en årlig bonus på 60 000 kr under dina tre första år hos oss (psst... totalt upp till 180 000 kr ). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du väljer att bygga din framtid här med oss i Smedjebacken.
Apoteket är öppet 09:00-18:00 på vardagar, stängt på lördagar och söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid/deltid och du välkomnas till apotekschef Anna Nyströms team. Lönetillägget och bonusen är i proportion till eller är kopplad till sysselsättningsgraden.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
