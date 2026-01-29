Farmaceut till Kronans Apotek på Tjörn
2026-01-29
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek på TjörnVill du kombinera din professionella utveckling som farmaceut med att arbeta i en miljö som andas lugn, natur och gemenskap? Nu söker vi en engagerad och driven legitimerad farmaceut till våra apotek i Kållekärr och Skärhamn på idylliska Tjörn.
Här blir du en del av ett fantastiskt team bestående av 6 farmaceuter och 2 apotekstekniker som arbetar tätt tillsammans för att skapa en positiv arbetsmiljö och nå gemensamma mål.
Vad vi erbjuder
Våra apotek är unikt belägna mitt i Tjörns storslagna natur. Apoteket i Skärhamn ligger precis vid det glittrande vattnet och bjuder på en utsikt som gör varje arbetsdag lite ljusare. Denna miljö, tillsammans med vår filosofi om balans mellan välmående och professionell utveckling, gör oss till en arbetsplats utöver det vanliga.
Hos oss får du inte bara möjlighet att briljera i din yrkesroll utan även chansen att kontinuerligt växa genom utbildningar och utvecklingsmöjligheter. Vi tror på att investera i våra medarbetare för att skapa både personlig och professionell framgång. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Säkerställa att våra kunder får rätt läkemedel och förstklassig rådgivning.
- Bidra till att skapa en kundupplevelse i världsklass.
- Stärka samarbetet i teamet och verka för en god gruppdynamik.
Apoteket i Kållekärr är öppet vardagar 09.00-18.00, stängt på lördagar och söndagar. Apoteket i Skärhamn är öppet vardagar 09.00-18.00, lördagar 10.00-14.00, stängt på söndagar.
Vi erbjuder en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning på heltid samt reseersättning. Startdatum enligt överenskommelse.Apotekschef är Wurood Al Hydad och såhär beskriver hon teamet: "Här är vi en hjälpsam och trevlig arbetsgrupp som verkligen bryr oss om varandra och våra kunder. Vi arbetar effektivt tillsammans och stöttar varandra i alla situationer, vilket gör jobbet både smidigare och roligare. Dessutom har vi högt kundfokus och jobbar aktivt för att leverera bästa möjliga service, vilket gör att man känner sig stolt över sitt arbete. Utöver det är arbetsplatsen välorganiserad, med bra struktur och tydliga rutiner som underlättar vardagen. Vi har också utrymme för utveckling (inom lagerarbete, kvalitetsarbete mm) så du kan verkligen känna att du bidrar och gör skillnad. Och inte minst - vi har kul tillsammans på jobbet, vilket skapar en trivsam och motiverande atmosfär."
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
