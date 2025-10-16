Farmaceut till Kronans Apotek på Eurostop i Örebro
2025-10-16
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek i Örebro
Vi söker en engagerad och målinriktad farmaceut till vårt apotek Kronans Apotek Eurostop. Apoteket är beläget i köpcentrum ICA Maxi apoteket ligger på Boglundsvägen och i närområdet finns Best Western Hotell, Plantagen, Biltema, Gym, Mio möbler, Claes Ohlson, Rusta, Lekia & Systembolag samt många snabb restauranger. Den typiska kunden hos oss är barnfamiljer, äldre och egenvårds kunder. Du arbetar tillsammans med ett kompetent och samarbetsinriktat team bestående av 2 farmaceuter och 2 apotekstekniker som gemensamt tar ansvar för apoteket och bidrar till kund upplevelser av hög kvalitet.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Expediera rätt läkemedel till varje kund och erbjuda professionell patientrådgivning samt bidra till en högkvalitativ kundupplevelse.
- Främja delaktighet och gott samarbete inom apoteket och tillsammans med kollegorna skapa en positiv gruppdynamik.
Apoteket är öppet 9-18 på vardagar, 10-16 på lördagar och söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (vardagar måndag-fredag) och du välkomnas till apotekschef Pia Zetterquist och team. Önskad start enligt överenskommelse eller 2 januari 2026.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Pia Zetterquist på tel. 072-6016769
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
