Farmaceut till Kronans Apotek nyöppning i Skara
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Skara Visa alla apotekarjobb i Skara
2026-02-19
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Var med och bygg något helt nytt - farmaceut till nyöppnat Kronans Apotek i Skara
Nu har du chansen att kliva in i något alldeles extra. Vi öppnar ett helt nytt Kronans Apotek i Skara och söker flera engagerade farmaceuter som vill vara med från första dagen och sätta sin prägel på både arbetssätt, kultur och kundupplevelse.
Det här är mer än ett jobb - det är en nystart. En möjlighet att påverka, utvecklas och bygga ett apoteksteam där samarbete, arbetsglädje och kvalitet står i centrum. Vi letar även efter apotekstekniker!
Så blir du en nyckelspelare hos oss
Som farmaceut på vårt nya apotek i Skara blir du en nyckelperson i uppbyggnaden av verksamheten. Tillsammans med dina kollegor skapar du rutiner, arbetssätt och en stark teamkultur. Här får din kompetens och ditt engagemang verklig betydelse.
Apoteket kommer att vara beläget i ett handelsområde i Skara, i nära anslutning till en stor matbutik och annan detaljhandel. Läget erbjuder god tillgänglighet för våra kunder, generösa parkeringsmöjligheter samt en rymlig och inspirerande egenvårdsavdelning.
Du blir dessutom en del av ett apotekskluster tillsammans med vårt befintliga apotek i Skara samt apoteket i Falköping. Det innebär nära samarbete, kunskapsutbyte och ett starkt stöd i vardagen.
För dig som vill utvecklas vidare finns möjlighet att ta utökat ansvar, exempelvis som:
- LMA
- Lageransvarig
- Handledare för studenter
Här finns utrymme att växa - både professionellt och personligt. Om tjänsten innebär flytt till Skara erbjuder vi dessutom stöd med boende.
Din vardag hos oss
Din vardag hos oss är varierande, meningsfull och kundnära. Du kombinerar farmaceutisk kompetens med service i toppklass och bidrar aktivt till apotekets utveckling.
I rollen kommer du bland annat att:
Expediera recept och säkerställa rätt läkemedel till rätt kund
Ge professionell rådgivning inom läkemedel och egenvård.
Skapa kundupplevelser i världsklass - varje dag.
Bidra till stark teamkänsla och god gruppdynamik genom nära samarbete.
Arbeta med lager, kampanjer, kvalitet och kontinuerlig förbättring av verksamheten
Anställning och arbetstider
Apoteket kommer att ha öppet sju dagar i veckan. Exakta öppettider är ännu inte fastställda. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, där du rapporterar till apotekschef Sofia Kling. Önskad start är i slutet av maj 2026, med möjlighet till tidigare start i samband med uppbyggnaden av apoteket.
Så här ser din närmsta chef, Sofia, på sitt ledarskap:
"Min ledarskapsfilosofi bygger på närvaro, tillit och tydlighet. Jag har min bakgrund utanför apoteksbranschen, vilket jag ser som en tillgång - det ger mig möjlighet att se verksamheten med nya ögon och bidra med andra perspektiv. Jag tror på ett nära ledarskap där människor känner sig trygga, sedda och trivs på jobbet. Samtidigt är jag tydlig och rak i mitt ledarskap, med omtanke och respekt som grund."
Här gör du skillnad - på riktigt
Hos oss blir du en del av ett nytt, engagerat team där varje medarbetare är viktig och där vi tillsammans bygger ett apotek vi kan vara stolta över. Vill du vara med från början och tillsammans skapa något unikt?
Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Gunilla Andersson på Unionen via gunilla.andersson@kronansapotek.se
, Verdi Sawma på Unionen via verdi.sawma@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
