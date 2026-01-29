Farmaceut till Kronans Apotek Liljeholmen plan 2
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Välkommen till vår värld!
Vår vision är enkel men kraftfull - en värld som mår bra. Och du kan vara med och göra den visionen verklig. Vi tror på att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som både inspirerar och stärker oss - och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, och på framtiden, bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut på Kronans Apotek Liljeholmen Plan 2
Vi söker nu en driven, engagerad och kundfokuserad farmaceut till vårt apotek i Liljeholmens Galleria Plan 2 - ett välbesökt och levande centrum med ett brett utbud av butiker, en vårdcentral samt utmärkta kommunikationer via buss, tunnelbana och tvärbana.
Våra kunder är lika varierade som dagen är lång - från unga och pensionärer till barnfamiljer och många egenvårdskunder. Här möts du av ett härligt och sammansvetsat team bestående av 4 farmaceuter och 5 apotekstekniker, som tillsammans tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklass.
För mig som ledare är din attityd minst lika viktig som din prestation. En god attityd hos oss innebär att du är positiv, lösningsorienterad, samarbetsvillig och har ett genuint engagemang för att möta varje kund på bästa möjliga sätt.
Det dagliga arbetet är varierande och utvecklande och innefattar bland annat:
Rådgivning och försäljning av receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter
Lagerhållning och varuhantering
Säkerställa att rätt läkemedel expedieras till varje kund enligt gällande regelverk
Ge professionell och trygg rådgivning för bästa möjliga kundnytta
Skapa delaktighet på apoteket och bidra till en positiv gruppdynamik genom gott samarbete med dina kollegor
Vara med och bygga en arbetsplats där både kunder och medarbetare trivs och utvecklas
Apoteket har öppet 09.00-20.00 på vardagar samt 10.00-18.00 på lördagar och söndagar.
Vi erbjuder heltid, deltid eller timanställning - vi är flexibla och hittar en lösning som passar dig.
Vill du bli en del av ett engagerat team där arbetsglädje, ansvar och kundfokus står i centrum? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Apotekschef Ana Maria på anamaria.sinzieanu@kronansapotek.se
Tillsättning sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9710693