Farmaceut till Kronans Apotek i Vaggeryd - extra klirr i kassan väntar dig!
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Vaggeryd
2026-01-20
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek i VaggerydVi söker en driven farmaceut till vårt apotek i Vaggeryd. Apoteket är beläget centralt i vår lilla stad Vaggeryd. Den typiska kunden hos oss är en återkommande kund. Det är barnfamiljer, ungdomar, äldre, egenvårdskunder och receptkunder. Vi arbetar ständigt för att möta alla våra kunders behov, litet som stort. Du kommer arbeta tillsammans med ett härligt team bestående av tre farmaceuter samt en apotekstekniker som gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklass. Hos oss är det viktigt att alla får göra sig hörda och vi arbetar efter våra värdeord: Ansvar, Nyfikenhet och Tillsammans.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling.
Vårt framtidsortspaket som gör skillnadVi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi något extra om du väljer att komma till oss i Vaggeryd:
- Lönetillägg 5 000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla för att bli en del av vårt team!
- Bonus För att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi dig en årlig bonus på 60 000 kr under dina tre första år hos oss (psst... totalt upp till 180 000 kr ). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du väljer att bygga din framtid här med oss!
Apoteket är öppet 09.30-18.00 på vardagar och på lördagar 10.00-13.00. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på hel eller deltid enligt överenskommelse, och du välkomnas till apotekschef Meritas team. Lönetillägget och bonusen är i proportion till eller är kopplad till sysselsättningsgraden. Här har du möjlighet att arbeta som läkemedelsansvarig eller möjlighet att gå utbildningen för en sådan roll.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Meriterande med läkemedelsansvar sedan tidigare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Apotekschef Merita Makiqi 070-280 42 38.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
