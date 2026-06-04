Farmaceut till Kronans Apotek i Umeå
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2026-06-04
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Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍🧡🚀
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek Backen Vårdcentral i Umeå
Vi söker en engagerad och målinriktad farmaceut till vårt apotek på Backen Vårdcentral i Umeå. Apoteket är beläget i direkt anslutning till hälsocentralen, vilken skapar ett nära samarbete med vården och ger möjlighet att göra verklig skillnad för våra kunder varje dag .Vårt apotek har en stark lokal förankring och ett nära samarbete med både vård och omsorgsverksamheter i området och flera äldreboende. Hos oss möter du en bred kundgrupp med allt från barnfamiljer till äldre patienter och egenvårdskunder. Vi är ett mindre apotek med stark laganda där varje medarbetare spelar en viktig roll i verksamhetens utveckling och kundernas upplevelse. Du blir en del av ett kompetent och samarbetsinriktat team bestående av två farmaceuter som gemensamt tar ansvar för apoteket och bidrar till kundupplevelser av hög kvalitet.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Expediera rätt läkemedel till varje kund och erbjuda professionell patientrådgivning samt bidra till en högkvalitativ kundupplevelse.
Främja delaktighet och gott samarbete inom apoteket och tillsammans med kollegorna skapa en positiv gruppdynamik.
Apoteket är öppet 08.00-16.00 på vardagar, Stängt på lördagar och Stängt på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid och du välkomnas till apotekschef Ensieh Koohkan team.
Önskad start enligt överenskommelse
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
903 64 UMEÅ Arbetsplats
Kronans Apotek Umeå Backen Jobbnummer
9946790