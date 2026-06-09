Farmaceut till Kronans Apotek i Tyresö Centrum
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Tyresö Visa alla apotekarjobb i Tyresö
2026-06-09
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Tyresö
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍🧡🚀
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek i Tyresö Centrum
Vi söker en driven och engagerad farmaceut till vårt apotek i Tyresö Centrum. Apoteket är centralt beläget i Tyresö, i anslutning till ett stort köpcentrum med mataffärer, butiker, caféer och vårdcentral i närheten.
Du blir en del av ett team på sju kollegor som tillsammans tar ansvar för driften och skapar kundupplevelser i världsklass. Vi har en varm laganda där alla hjälps åt och där din kompetens som farmaceut verkligen gör skillnad.
Det dagliga arbetet är varierande och innefattar rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter, liksom arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitet och utveckling.
I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Du ansvarar för att expediera ut rätt läkemedel till varje kund och erbjuda bästa möjliga kundrådgivning samt skapa kundupplevelse i världsklass.
Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina kollegor
⏰ Öppettider: Vardagar 9–19, lördagar 10–17, söndagar 11–17.Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid, med önskad start enligt överenskommelse. Du välkomnas till apotekschef Anneli Fridell och teamet i Tyresö.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Anneli Fridell på ☎️ tel. 070-198 6605
Varmt välkommen med din ansökan! 😊
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.seal
ternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.sesa
mt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
135 40 TYRESÖ Arbetsplats
Kronans Apotek Tyresö Centrum Jobbnummer
9956029