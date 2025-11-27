Farmaceut till Kronans Apotek i Stenungsund och Stora Höga (Franchise)
2025-11-27
Din roll som farmaceut vid Kronans Apotek Stenungsund och Stora Höga (Franchise)
Vi söker en driven och engagerad farmaceut till våra apotek i Stenungsund och Stora Höga.
Båda apoteken ligger ett stenkast från tågstationen dit du enkelt tar dig med tåg, buss eller bil och i närområdena finns vårdcentraler, gym, matbutiker och bostäder. Apoteken ligger på gångavstånd till salta bad. Vi har en härlig blandning av kunder i alla åldrar, där många varit oss trogna sedan apoteken öppnades.
Du kommer arbeta tillsammans med ett härligt team bestående av fem farmaceuter tre apotekstekniker som gemensamt tar stort ansvar för apoteken och skapar kundupplevelser i världsklass.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med tjänster på apotek, lagerhållning, kvalité och utveckling.
I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Du ansvarar för att expediera ut rätt läkemedel till varje kund och erbjuda bästa möjliga patientrådgivning samt skapa kundupplevelse i världsklass.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina kollegor.
Apoteken är öppna 9-18 på vardagar, 10-13 på lördagar och stängda på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på del-eller heltid och du välkomnas till apotekschef Hanna Stenstads team. Önskad start är omgående eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare, gärna med erfarenhet av tidigare apoteksarbete. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar mot gemensamma mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och det är på så vis vi skapar en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Vi hälsar dig välkommen att bli en del av vårt grymma team som sätter den farmaceutiska omsorgen främst. Vi har en hög kompetensnivå i arbetsgruppen och vi skapar tillsammans en familjär gemenskap där humor är en given del av arbetsdagen.
Att jobba på ett franchise apotek
Det här är entreprenörsdrivna apotek, det vill säga franchise! Ett entreprenörsdrivet apotek ägs av en entreprenör som självständigt driver och äger sitt apotek i sitt eget bolag och ansvarar självständigt för bolagets resultat och personal. Franchiseapoteken delar det gemensamma varumärket och sortimentet med den övriga organisationen. Entreprenören får även stöttning i frågor som rör verksamheten och dess medarbetare från serviceorganisationen. Som medarbetare på ett franchiseapotek får du en stor inblick i hur det är att driva ett apotek och du har möjlighet att påverka apotekets arbetssätt och resultat i stor utsträckning då det är korta beslutsvägar.
Din ansökan
Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka då inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Apotekschef och ägare Hanna Stenstad på tel. 0703907090
Varmt välkommen med din ansökan!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
