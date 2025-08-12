Farmaceut till Kronans Apotek i Smedjebacken
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Smedjebacken Visa alla apotekarjobb i Smedjebacken
2025-08-12
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Smedjebacken
, Ludvika
, Norberg
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut till Kronans Apotek i Smedjebacken
Vi söker dig som är engagerad och erfaren farmaceut och som vill bli Kronans Apotek i Smedjebacken främsta expert på receptbelagda läkemedel och receptfria mediciner. Apoteket är beläget mitt i samhället och i närområdet finns det matbutiker och bostadsområden. Vi har stor variation på våra kunder, allt från den typiske receptkunden till de som är mer intresserade av egenvården. Du kommer arbeta tillsammans med ett härligt team bestående av två farmaceuter samt två apotekstekniker som gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklass.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling. Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten följer de lagar, föreskrifter och förordningar som ställs på ett öppenvårdsapotek. I rollen ingår även följande arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde:
- Du ansvarar för att expediera ut rätt läkemedel till varje kund och erbjuda bästa möjliga patientrådgivning samt skapa kundupplevelse i världsklass.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina kollegor.
Apoteket är öppet 09:00-18:00 på vardagar, stängt på lördagar och söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid/deltid och du kommer tillhöra apotekschef Anna Nyströms team. Önskad start enligt överenskommelse.
So, what's in it for you?
- Jobba hos Sveriges största apoteksaktör Ja, det är faktiskt vi på Kronans Apotek sett till antal apotek! Vi har över 550 apotek från Skåne i syd till Lappland i norr, varav 45 av dessa apotek är entreprenörsdrivna med egna ägare.
- Bli en del av Annas team Som ledare är det viktigaste för mig att mina medarbetare mår bra, att vi jobbar som ett team och har högt i tak. Men framförallt värdesätter glädje i arbetet samtidigt som vi strävar efter att skapa enastående kundupplevelser
- Möjlighet till LMA Om intresset finns från din sida finns det möjlighet att axla rollen som vår LMA.
- Konkurrenskraftiga löner Vi är väl medvetna om att alla försöker vara det bästa valet, men vi tror faktiskt att vi är det, på riktigt.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Din ansökan
Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Stephanie Nielsen från Unionen, maila Stephanie.nielsen@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9455333