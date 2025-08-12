Farmaceut till Kronans Apotek i Järpen & Åre
Välkommen till vår värld Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! Din roll som farmaceut för Kronans Apotek i JärpenVi söker två farmaceuter till våra apotek i Järpen och Åre. Våra apotek är båda centralt belägna i Järpen respektive Åre, med andra butiker nära. Tåg och buss finns på gångavstånd. Du kommer att bli en del av ett härligt team bestående av 5 farmaceuter, 2 apotekstekniker och 4 egenvårdsrådgivare. Tillsammans tar vi ett stort ansvar för våra apotek och ser till att varje kundmöte präglas av kvalitet, omtanke och professionellt bemötande.
Det dagliga arbetet är varierat och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Vi arbetar mot gemensamma mål, stöttar varandra i det dagliga och värnar om en trivsam och trygg arbetsmiljö.
Till vår hjälp har vi en stark region- och serviceorganisation, samt engagerade kollegor över hela landet. Våra apotek är de enda på orten, vilket gör att vi har många återkommande stamkunder men även besökare från både när och fjärran - och du kommer garanterat att bli vass på norska hos oss! I rollen ingår bland annat följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Ansvara för att expediera ut rätt läkemedel till varje kund och erbjuda bästa möjliga kundrådgivning samt skapa kundupplevelse i världsklass.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina kollegor.
Våra apotek har öppet vardagar 9-18, och för Åre-apoteket även lördagar 10-15. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid, beroende på vad som passar dig. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt, men vi är självklart öppna för att anpassa startdatum efter överenskommelse.
Nu söker vi en (eller två) legitimerade receptarier/apotekare som vill bli en del av vårt team. För att trivas hos oss tror vi att du är trygg i din yrkesroll, engagerad i ditt arbete och har ett genuint intresse för att ge våra kunder den bästa möjliga servicen. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra, bidrar till en positiv arbetsmiljö och vill vara med och utveckla både dig själv och vårt apoteksteam.
Din ansökanOm detta låter rätt för dig så tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV, din linkedinprofil och/eller ett personligt brev. I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Apotekschef Pia Lyrén på tel. 072-0502149.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
