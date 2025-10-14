Farmaceut till Kronans Apotek i Heby
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Heby Visa alla apotekarjobb i Heby
2025-10-14
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Heby
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Farmaceut till Kronans Apotek Heby Vill du arbeta på en arbetsplats där kundmötet står i centrum, där vi värdesätter teamkänsla, och där du får möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll? Då kan Kronans Apotek Heby vara nästa steg för dig!
Om apoteket
Kronans Apotek Heby ligger mitt i centrala Heby, precis intill vårdcentralen, vilket gör oss till en naturlig del av kundernas vårdkedja. Här har du dessutom bra kommunikationsmöjligheter från Uppsala, Sala och Västerås, vilket gör det enkelt att ta sig hit. Vi har bekväma öppettider - måndag till fredag 08.30-17.30 och stängt på helger, vilket ger en skön balans mellan jobb och fritid.
Ett fantastiskt team
Hos oss möts du av ett varmt och engagerat gäng med tre farmaceuter och en apotekstekniker som stöttar varandra i vardagen. Här arbetar även Årets läkemedelsansvarig, vilket borgar för hög kompetens och ett nära samarbete i kvalitetsarbetet där alla i teamet är involverade.
Vi erbjuder
-
Ett arbete med stor variation - från rådgivning i recepturen till inspirerande kundmöten i butik
-
Möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar inom Kronans Apotek
-
En trygg arbetsmiljö med tydliga rutiner och fokus på kvalitet
-
Ett öppet och stöttande klimat där din kompetens verkligen uppskattas
Välkommen till ett apotek där vi kombinerar kompetens, glädje och omtanke - varje dag!
Önskad start november/december 2025
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta regionchef Sofia Lord på tel. 072-2 43 74 91
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9556855