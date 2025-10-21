Farmaceut till Kronans Apotek i Haninge Port 73
2025-10-21
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Letar du efter en ny och spännande utmaning?
Nu har du möjlighet att bli en del av vårt härliga team inom Kronans Apoteks värld - Kronans Apotek Haninge Port 73!
Apoteket ligger i Port 73, en handelsplats vid Riksväg 73, mitt i trafiknavet som sammanlänkar Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Här finns två stora matbutiker, en centrumgalleria med ett brett utbud av butiker och en stor parkering. Kunder kommer hit för shopping, matupplevelser, umgänge och självklart för att göra ärenden på vårt apotek!
Tillsammans med vårt team, som består av apotekschef Sara Saei, fyra apotekstekniker och tre farmaceuter, har du möjlighet att arbeta i en varm, stimulerande och engagerande miljö som stimulerar och inspirerar. Du blir en värdefull del av ett team där vi stöttar och bryr oss om varandra, och där kunskapsutbyte är centralt. Tillsammans har vi skapat en arbetsmiljö som alltid gör det glädjefyllt att gå till jobbet.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling. Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten följer de lagar, föreskrifter och förordningar som ställs på ett öppenvårdsapotek.
So, what's in it for you?
-
Jobba hos Sveriges största apoteksaktör
Ja, det är faktiskt vi på Kronans Apotek sett till antal apotek! Vi har över 500 apotek från Skåne i syd till Lappland i norr, varav 45 av dessa apotek är entreprenörsdrivna med egna ägare.
-
Bli en del av Sara Saeis team
Så här beskriver apotekschef Sara Saei sitt ledarskap: "Jag ser mig själv som en engagerad, glad och omtänksam person som alltid försöker ställa upp för mina medarbetare och kollegor. Att skapa sammansvetsade team är något jag verkligen brinner för, och för mig är det viktigt att allas åsikter och tankar får komma till tals. Jag ser mycket fram emot att välkomna en ny medarbetare till teamet!"
-
Konkurrenskraftiga löner
Vi är väl medvetna om att alla försöker vara det bästa valet, men vi tror faktiskt att vi är det, på riktigt.
Apoteket är öppet 10.00-20.00 på vardagar, 10.00-18.00 på lördagar och 10.00-18.00 på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid och du välkomnas till apotekschef Sara Saei team. Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Din ansökan
Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Sara Saei på telefonnummer: 070 198 15 10.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Stephanie Nielsen från Unionen, maila Stephanie.nielsen@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga!
