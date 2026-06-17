Farmaceut till Kronans Apotek i Hallsberg
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Hallsberg Visa alla apotekarjobb i Hallsberg
2026-06-17
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Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍
Är du vår nya kollega hos oss på Kronans Apotek i Hallsberg? 🧡Varmt välkommen till Sveriges demografiska mittpunkt – Hallsberg! Hit tar du dig enkelt med tåg, och apoteket ligger bara ett stenkast från stationen.
Hos oss arbetar ett erfaret team, och vi kan garantera att ingen dag är den andra lik. Vi brukar säga att "inga dagar är tråkiga eller enformiga i Hallsberg!".
Här möter du många olika kunder och får möjlighet att arbeta brett med varierande arbetsuppgifter. Kanske finns det något särskilt som ditt hjärta klappar lite extra för? Det vill vi gärna höra mer om! Att ha roligt på jobbet är viktigt för oss, liksom att få utvecklas och växa i sin yrkesroll. 🚀
Apoteket är öppet 09:30-18:00 på vardagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid. Du välkomnas till apotekschef Beatrices team. Såhär beskriver Beatrice sig själv som ledare, apoteket och orten: "Jag jobbar nära min personal, operativt och närvaro är ett av mina ledord. Jag är uppvuxen i Hallsberg och det apoteket är hemma för mig."
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare, och som drivs av att göra skillnad för människor i deras vardag. Du har ett stort intresse för läkemedel och hälsa och vill bidra till att varje kund får den rådgivning och det stöd som behövs för en trygg och säker läkemedelsanvändning. Vi tror också att du uppskattar att samarbeta med engagerade kollegor och trivs i en arbetsmiljö där man tillsammans arbetar mot gemensamma mål.
Intresserad? 💻Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
Lindhagensgatan 116 9tr (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Jobbnummer
9968367